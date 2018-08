Tauriges letztes Kapitel im Amt

Michael Dietrich

Schöneberg (MOZ) Zum dritten Mal beschließt die Gemeindevertretung heute Abend höchstwahrscheinlich ein und denselben Beschluss. Sie will erreichen, dass der Innenminister über die Eingemeindung nach Schwedt entscheidet. Der Amtsdirektor stellt sich dem immer wieder quer. Vielleicht zum letzten Mal.

Heute Abend tagt die Gemeindevertretung von Schönbeberg um 18 Uhr im Dorfklub „Petri Heil“ zu einer Sondersitzung. Einziger Beschlusspunkt auf der Tagesordnung ist der Antrag auf Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages der Gemeinde Schöneberg in die Stadt Schwedt.

Anderthalb Jahre ist es her, dass Schöneberg beschlossen hat, nach Schwedt zu wechseln. Die Verhandlungen der Stadt Schwedt mit dem Amt Oder-Welse zur vorgeschriebenen Vermögensauseinandersetzung der Verwaltungen verdienten die Bezeichnung nicht, so einseitig blieben die Angebote, so eingleisig Kontaktaufnahme und Kommunikation. Das Schwedter Rathaus beteuert, alles wäre beredet, Schwedt sei zum Ausgleich aller Nachteile für das Amt bereit, aber mit einem Verhandlungspartner, der nicht wolle, könne man nicht verhandeln. Amtsdirektor Detlef Krause beharrt indes darauf, dass die Verwaltungskraft des Rest­amtes gefährdet sei, die Eingemeindung deshalb nicht genehmigungsfähig, obwohl das einzig der Innenminister zu entscheiden hat, und ließ den Amtsausschuss sogar beschließen, das Verfahren einzustellen.

In der scheinbar ausweglosen Situation beschlossen Schwedt und Schöneberg, auch ohne Vorliegen der vom Amt blockierten Einigung die Genehmigung in Potsdam zu beantragen. Schwedt hatte das im Juni getan. Schöneberg ebenso, sogar zweimal. Alle Gemeindevertreter unterschrieben den Antrag, der an das Innenministerium ging. Das Ministerium bat wiederum um einen formellen Antrag durch den Rechtsvertreter der Gemeinde, Amtsdirektor Detlef Krause. Als die Gemeinde den Beschluss noch einmal fasste und diesmal den Amtsdirektor beauftragte, den Antrag zu stellen, beanstandete eben jener Amtsdirektor diesen Beschluss als rechtswidrig.

Heute will die Gemeinde den Beschluss zum dritten Mal fassen. Auch der kann wieder vom Amtsdirektor beanstandet werden, womit die Gemeinde rechnet. Dann aber muss nach Brandenburgischer Kommunalverfassung die Kommunalaufsicht des Landkreises entscheiden, wer in dem Streit Recht hat. Bestätigt die Kreisaufsicht den Beschluss, muss der Amtsdirektor ihn umsetzen und gegen seinen Willen den Antrag auf Genehmigung stellen.

Das Innenministerium bestätigte, dass es auf den formellen Antrag der Gemeinde wartet, bevor es die Gebietsänderung prüfen werde. Wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei, wollte der Sprecher des Ministeriums nicht sagen. In internen Beratungen mit Beteiligten des Verfahrens wurde von Vertretern des Ministeriums eine Entscheidung im September in Aussicht gestellt.

Für Außenstehende erscheint der Streit immer mehr als Farce und traurige Realität im Umgang der Verwaltungen mit dem Willen der Bürger. 66 Prozent der wahlberechtigten Schöneberger wollen den Wechsel. Die ehrenamtlichen Gemeindevertreter, die als Bauern, Angestellte oder Feuerwehrleute ihr Geld verdienen und juristische Laien sind, beschwerten sich immer wieder über Verzögerungen, Hinhaltetaktik, rechtliche und formelle Kniffe ihrer Amtsverwaltung. Sie fühle sich vorgeführt, klagte eine Schöneberger Gemeindevertreterin, hilflos, ihren Bürgern zu erklären, warum es nicht vorwärts gehe und sie habe das Gefühl, dass sie und die anderen mürbe gemacht werden sollen.