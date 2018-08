Beeren in Rot, Orange und Weiß

Weiße Halloween-Dekoration. Auf etwa zwölf Hekar baut die Gusower Gärtnerei von Christian Ott hinter der alten Zuckerfabrik Kürbisse in zwölf Sorten an. Das meiste geht als Halloween-Deko zu „Karls Erdbeerhöfen“. © Foto: Ulf Grieger

Gusow. (MOZ) Auch wenn die richtige Kürbiszeit erst im Herbst beginnt — in diesem Jahr ist alles früher. Auf den Feldern der Gärtnerei Ott sind bereits mehr als 6000 der Riesenbeeren zu sehen.

Wer auf der L33 von Letschin nach Gusow fährt, dem bietet sich unterhalb der alten Zuckerfabrik Gusow ein malerischer Anblick: Unzählige Kürbisse sind dort zu kleinen Pyramiden aufgestapelt worden. Es sind rote, orangene und weiße Kürbisse, die die Erntehelfer aus Polen und Rumänien in unermüdlicher Fleißarbeit zusammengetragen haben. Dass jetzt schon dort auf zwölf Hektar so viele Kürbisse reifen, ist gewollt, erzählt Gärtner Christian Ott. Er bezeichnet die meisten dieser auch essbaren Beeren als „Halloween-Kürbisse“. Verschiedene Sorten gehören dazu, die vor allem eine Aufgabe erfüllen müssen: Sie sollen dekorativ sein. Einer der Auftraggeber ist der Erlebnishof „Karls Erdbeerhof“, wo die Besucher die Gusower Erntestücke bald wiedersehen können.

Doch niemand muss Sorge haben, dass es dann zum richtigen Halloweenfest keine Kürbisse mehr gibt. Christian Ott ist sicher, dass noch genug nachreifen. So viele, dass er auch in diesem Jahr das Gusower Halloween-Fest „Gruselow 2018“ unterstützen kann. Etliche werden direkt ab Hof verkauft, andere gelangen auf die Berliner Märkte in Rudow, Mariendorf und ans Maybachufer.

So prächtig die organge-roten Kürbisberge auch sind, sie können nicht über den Dürreschaden hinweg täuschen, den die Gärtnerei in diesem Jahr erleidet. Während für die Kürbisse die wenigen Regenfälle seit April gerade richtig kamen und eine Beregnung für zusätzliches Wachstum gesorgt hatte, gab es bei anderen Kulturen nahezu einen Totalausfall. „Auf rund 16 Hektar haben wir die Petersilie komplett verloren“, beschreibt Ott die Situation, mit der sein Betrieb klar kommen muss. Inwieweit es eine Dürrenothilfe auch für seinen Betrieb gibt, weiß er noch nicht.

Eigentlich sollte dieses Jahr ganz anders laufen, macht der Gärtner deutlich. Denn die Produktion sollte um insgesamt rund 40 Prozentgesteigert werden. Nun müsse man der Situation realistisch ins Auge blicken und mit etwa 80 Prozent Ertragseinbußen bei den Freilandkulturen rechnen.

Natürlich habe man versucht, der Dürre entgegenzusteuern. Es wurde beregnet, so gut es ging. „Das ist für uns ein großer Kostenfaktor. Zwei Mitarbeiter sind damit beschäftigt“, so Ott. In der Nachbarschaft der Gärtnerei habe man Verständnis dafür gezeigt, in welcher Situation sich der Betrieb befindet, so der Gärtner dankbar. Es habe aber auch Kritiker gegeben, die sich von den Pumpgeräuschen belästigt fühlten, sagt Christian Ott.

Angesichts der lang anhaltenden Dürre habe man für eine Fläche auch die Beregnung aufgegeben. „Der Boden war gar nicht mehr in der Lage, die nötige Grundfeuchte zu halten. Für etwa 50 Prozent der Fläche war das Beregnen gar nicht mehr sinnvoll. „Wir müssen dieses Jahr einfach nur überstehen“, sagt Ott.

Als starke Rückendeckung in dieser schwierigen Zeit sieht der Gärtner seine Mitarbeiter. Vor allem Regine Boinski und Christin Weiß hebt er hervor, die neben dem Direktverkauf auch die Ernte in den Gewächshäusern meistern. Aktuell sind sie dabei, Paprika zu ernten. Wer frisches Gemüse kaufen will, der kann sich mit einer Fahrradhupe bemerkbar machen.

Christian Ott lobt aber auch den Fleiß und die Ausdauer seiner Erntehelfer, von denen die meisten für jeweils drei Monate aus Polen und Rumänien auf den Hof kommen, um die Ware termingerecht bereitzustellen. Notfalls auch in brütender Mittagshitze. Die Erntehelfer, für die Ott Wohn- und Sanitärräume auf dem Gärtnereigelände zur Verfügung stellt, seien die besten, die er bislang hatte, so Christian Ott.