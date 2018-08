Rentner-Brigade im Radio

Thomas Pilz

Neuglobsow (MOZ) Es verwundert keineswegs, dass die Rentner-Brigade in Neuglobsow nun auch Brandenburg weit von sich reden macht. Redakteur Thomas Rautenberg vom Info-Radio des RBB war am Mittwoch Gast am Stechlinsee. Mit Aufnahmegerät und Mikrofon bewaffnet befragte Rautenberg den „Brigadier“ und Mitinitiator Wolfgang Schmolke sowie einige seiner Mitstreiter.

Der Reporter staunte nicht schlecht, ob es sich um das Stegprojekt der emsigen Ruheständler am Dagowsee handelt, die benachbarten Skulpturen oder aber um die fruchtbringende Kooperation mit dem ortsansässigen Heimatverein um Kerstin Borret. Die Alten packen an, um für die Gemeinschaft etwas zu bewirken, so einfach sei das, betont Schmolke. Und sie haben sogar Spaß dabei, auch wenn „zwischen Daumen und Zeigefinger gar nichts ’rumkommt“, lacht er. Klar, es gebe auch ein Riesenproblem, nämlich das mit der Nachwuchsgewinnung. Zum Glück klappe aber die Zusammenarbeit mit dem Heimatverein vorzüglich, weiß Schmolke, als er am Eingang zur Kegelbahn des Stechlinsee-Centers steht. Dort erwartet Margit Roos den Radio-Menschen, denn seit Kurzem ist sie Pächterin der Kegelbahn im Center, das der Heimatverein betreibt.

Mit Freude ist sie bei der Sache, der Funke springt auf die Gäste über, die ihrerseits gerne die attraktive Anlage nutzen. Bis 8. September übrigens kann das täglich ab 18 Uhr getan werden, einfach 0160 93891772 anrufen.

Gesendet wird der Beitrag voraussichtlich in der kommenden Woche, Näheres wird noch bekannt gegeben.