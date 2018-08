Mit dem Rad über die Autobahn

Lisa Mahlke

Von Lisa Mahlke (MOZ) Rostin hieß der Ort früher, in dem Jörg Lüderitz geboren wurde und aufwuchs. Vor 50 Jahren, mit 33, fuhr er mit dem Fahrrad das erste Mal wieder in seine Heimat, die heute Roscin heißt. Mutig fanden das damals seine Kollegen. Und ihm hat es das Nachbarland Polen seitdem angetan.

So richtig Polnisch gelernt hat Jörg Lüderitz nie. Aber er hört gerne, wenn die Sprache gesprochen wird. „Ein bisschen kriege ich mit“, erzählt er. Und doch spielt sich ein Großteil seiner Zeit in Polen ab. Er lebt zum Teil in Frankfurt und zum Teil im 60 Kilometer entfernten Łagów; seine eigene Geschichte ist mit dem Nachbarland verankert.

Er wurde 1935 in Rostin – damals in der ostbrandenburgischen Neumark – geboren. Heute heißt das polnische Dorf Roscin. „Als Zehnjähriger habe ich die Vertreibung miterlebt“, erzählt er. 23 Jahre später besuchte er sein Heimatdorf das erste Mal wieder. Es war 1968 und die Verbindung nach Roscin mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gerade günstig. Auch an die Fahrpläne von Bus und Bahn kam Jörg Lüderitz nicht heran. Also radelte er kurzerhand den Buschmühlenweg entlang und dann mit dem Fahrrad über die Autobahn. Die Grenzpolizisten, erinnert er sich, haben damals gedacht, er kommt auf einem Pferd angeritten, bis sie das Rad entdeckten.

Etwa 100 Kilometer lang war die Strecke, die er sich rausgesucht hatte. In seinem autobiografischen Buch „Heimat Brandenburg. Stationen meines Lebens“ beschreibt der ehemalige Buchhändler: „Es war ein Sonnabend, und ich hatte am Vormittag noch Dienst im Büro des Buchhandels in Frankfurt (Oder)“. Seine Kollegen hätten ihn für mutig gehalten, heißt es weiter, hofften, dass er gut aufgenommen werde. Gegen Abend erreichte er sein Heimatdorf.

Einige Häuser, die nach 1945 nicht genutzt wurden, waren verfallen, erzählt er. „Das meiste hatte sich aber nicht so sehr verändert.“ In seinem Buch beschreibt er: „Im engeren Umkreis befanden sich die Stätten meiner ersten zehn Lebensjahre“. Da war das Schulhaus, in dem sein Vater rechts im einzigen Klassenraum unterrichtete, auf der linken Seite war die Wohnung der Familie. Da gab es den Hof mit der Schaukel und der Pumpe, die Dorfstraße mit Grundstücken, auf denen Jörg Lüderitz und sein älterer Bruder mit anderen Kindern gespielt hatten.

Das war vor genau 50 Jahren. Egal, ob aus seinen Wohnorten Rüdersdorf, Grünheide, Frankfurt oder Łagów – noch immer besucht der 83-Jährige mehrmals pro Jahr seine Heimat, nahm schon seine Söhne, Freunde und seine polnische Lebensgefährtin mit. Letztere freundete sich sogar mit den Roscinern an, die mittlerweile das Nachbarhaus neben dem Schulgebäude bewohnen. Als sie in diesem Jahr aus dem Ostseeurlaub zurückkamen, besuchten sie das Paar. Statt mit dem Fahrrad fährt Jörg Lüderitz mittlerweile aber lieber mit dem Schnellbus Richtung Szczecin nach Roscin. Die Räder stehen jetzt in Łagów, werden von ihm für Fahrten an die Promenade oder in Nachbarorte genutzt. Die Tour de MOZ startete auch schon mal in Łagów. „Alle sind mit dem Fahrrad auf dem Auto angereist“, erinnert er sich grinsend zurück, „nur ich hatte meins schon da.“

So lernte er nach und nach immer mehr vom, wie er sagt, gastfreundlichen Polen kennen. In seinem autobiografischen Buch spricht er von seiner „nicht zu übersehenden Liebe zur märkischen Heimat“. Entstanden sind dabei weitere Publikationen wie „Wanderungen östlich der Oder“. Das einzige, das ihm nicht gefällt: dass man überall Alkohol angeboten bekommt. „Durch die Sauferei dort bin ich ein richtiger Antialkoholiker geworden“, verrät er lachend.