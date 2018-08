Neue Filiale öffnet am 10. September

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Am Montag, 10. September, öffnet die Sparkasse Oder-Spree ihre neuen Geschäftsräume in Schöneiche. Sie befinden sich direkt gegenüber der bisherigen Filiale in der Brandenburgischen Straße.

Das hat die Sparkasse am Mittwoch angekündigt. Rund 800 000 Euro hat die Sparkasse Oder-Spree in die Innenausbaumaßnahme investiert. Auf über 300 Quadratmetern finden insgesamt fünf Beraterräume und zwei Servicestellen ihren Platz. Zur Ausstattung zählt ein ebenso moderner SB-Bereich mit zwei Geldautomaten, davon ein Gerät mit Einzahlfunktion, sowie ein Kontoauszugsdrucker, heißt es in der Mitteilung.

Die ehemaligen Räume sind zum 30. September gekündigt. Nach aktuellem Kenntnisstand soll sich dort zukünftig ein indisches Restaurant ansiedeln.