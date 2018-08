Eberswalder setzen auf Regionalität

Susan Hasse

Britz (MOZ) Die Eberswalder Wurst GmbH, kurz EWG, setzt verstärkt auf Regionalität und will mit Fleisch- und Wurstwaren vor allem im Großraum Berlin wachsen. Der größte Lebensmittelproduzent im Land Brandenburg macht einen Umsatz von 115 Millionen Euro.

Mehr als 100 000 Kilogramm Eberswalder Würstchen verlassen pro Woche das Werk und werden bundesweit ausgeliefert. Selbst im Süden Bayerns ist die Wurst aus dem Barnim erhältlich, erzählt Geschäftsführer Sebastian Kühn, der im Unternehmen Vertrieb und Marketing verantwortet.

Das familiengeführte Unternehmen produziert rund 100 verschiedene Wurst- und Fleischwaren. Im Britzer Werk wird dabei vor allem Schweinefleisch verarbeitet: bis zu 600 Tonnen pro Woche werden zu Brat- und Bockwürstchen und anderen Fleischwaren. Insgesamt 30 000 Quadratmeter umfassen die Werkshallen, in denen 550 Mitarbeiter arbeiten. EWG in Britz ist mit 115 Millionen Euro Umsatz (2017) der größte familiengeführte Nahrungsmittelhersteller Brandenburgs.

Das mittelständische Unternehmen will im umkämpften Lebensmittelmarkt vor allem mit der Marke „Eberswalder“ punkten. „Die Marke ist in Ostdeutschland und Berlin sehr bekannt, die Verbraucher verbinden mit unseren Produkten gute Qualität“, so Kühn. Die Eberswalder wollen künftig dabei noch stärker auf Regionalität setzen. „Die Herkunft der Produkte muss in den Vordergrund rücken“, ist Kühn überzeugt. Die Marke rund um die Fleisch- und Wurstwaren soll dabei weiter ausgebaut werden. Vor allem im Convenience-Bereich gebe es viel Potenzial für neue Produkte. Die Verbraucher hätten immer weniger Zeit und Muße zum Kochen und würden häufiger zu fertigen Produkten greifen. Welche Produkte EWG in petto hat, verrät Kühn allerdings noch nicht.

Das Fleischwerk in Britz, das vor den Toren der Kreisstadt Eberswalde liegt, wurde Mitte der Siebzigerjahre gebaut, um die Hauptstadt Berlin mit Fleisch- und Wurstwaren zu beliefern. Dass es das Werk in Britz heute überhaupt noch gibt, ist durchaus glücklichen Umständen zu verdanken. Gleich mehrfach kam es nach der Wende ins Straucheln. Die Eigentümer wechselten und die Produktion stand immer wieder zur Disposition. Im Jahr 2000 übernahm der bis dahin branchenfremde Unternehmer Eckhard Krone das Werk schließlich und führte es Stück für Stück in die Gewinnzone zurück. Krone stabilisierte nach einer erneuten Krise 2008 die Umsätze, gewann große Handelsunternehmen als Kunden und konnte die Mitarbeiterzahl halten. „Wir haben für die Belegschaft und den Standort eine besondere Verantwortung“, ist Kühn überzeugt. Heute schreibe das Unternehmen wieder schwarze Zahlen und sei auf gutem Kurs, so Kühn, der zusammen mit seinem Schwager Mario Krone und seiner Frau Gesellschafter ist. Mit einigen Produkten sind die Eberswalder deutschlandweit bei den großen Händlern Edeka, Rewe, Real und Kaufland gelistet. Vor allem bei Netto Stavenhagen, der verstärkt auf Regionales aus dem Osten setzt, sind viele Eberswalder Produkte in den Theken.

Sorgen macht dem EWG-Chef Kühn der anhaltend starke Wettbewerb im Einzelhandel In der Fleischwirtschaft herrsche seit jeher ein rauer Wind. Dabei bekämen die Lebensmittelhersteller gleich von zwei Seiten Druck: die schwankenden Rohstoffkosten und der Preisdruck des Einzelhandels drücken die Margen. Vor allem der Schweinepreis macht den Eberswaldern Sorgen: Steigt er, gehen die Produktionskosten in die Höhe. Die höheren Preise werden aber vom Handel oft nicht gleich akzeptiert. Der sinkende Gewinn kann so schnell bedrohlich werden. Kühn kritisiert auch das Preisniveau in den Supermärkten: Wurst und Fleischwaren seien hierzulande zu billig. „Die Verbraucher wollen für gute Lebensmittel immer weniger bezahlen“, so Kühn. Mehr Wertschätzung wäre hier wünschenswert.