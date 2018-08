Schaufensterpuppen warten auf Ankleider

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Zehn nackte Schaufensterpuppen mit der Aufschrift „Zieh mich an“ stehen momentan beim Herrenausstatter Krumnow in Beeskow. Wie in den vergangenen Jahren dürfen Kunden die Puppen ganz nach ihren Vorstellungen mit selbst ausgesuchter Kleidung aus dem Geschäft anziehen: „Die Puppe bekommt dann auch den Namen der Person, die sie angekleidet hat“, sagt Krumnow-Juniorchef Bastian Gierke.

Die Aktion läuft noch bis zum 22. August. Momentan wird im Laden viel umgebaut, von der Sommer- auf die Herbstkollektion umgestellt. Außerdem wurde eine neue Innenenwand im Laden angebracht. „In dieser Übergangszeit wissen wir sowieso immer nicht, was wir den Puppen anziehen sollen“, sagt Gierke. Bei der Langen Nacht am 25. August bekommen die „Ankleider“ als Dank einen Cocktail geschenkt. Bis jetzt sind die Puppen noch nackt, Gierke hofft, dass sich das in den nächsten Tagen ändern wird.

Wie in den vergangenen Jahren bietet der Junior-Chef an der Langen Nacht ein Partyzelt vor seinem Laden an. „Es gibt Cocktails, Burger und Pulled Pork“, verspricht er. Außerdem legen drei verschiedene DJs Elektromusik auf.

Auch die anderen Modegeschäfte in der Innenstadt haben sich für die lange Nacht etwas Spezielles einfallen lassen.

Vor der Turmboutique gibt es um 18 Uhr wieder eine Modenschau. Das Thema des Abends lautet „Finde dein Lieblingsstück“, passend zum Namen der Marke, die an diesem Abend besonders vorgestellt werden soll. „Die Modenschau kommt immer sehr gut bei den Besuchern der langen Nacht an“, erzählt die Mitinhaberin der Turmboutique, Ute Müller.

Auch im Modegeschäft Mein Steckenpferd am Markt wird es eine Modenschau geben, sie beginnt um 17.30 Uhr. Bei Gundel Hilgenfeld im Modeparadies in der Bodelschwinghstraße sollen Kunden während der Langen Nacht eine Ruheoase finden. „Es ist oft so hektisch, bei mir können die Leute zur Ruhe kommen“, erzählt sie. Ihr Motto lautet an dem Abend „Mit Ruhe & Gemütlichkeit – wir bleiben im Garten“. Sie überlege sich wieder ein Farbthema, biete dazu passend Früchte an. „Ansonsten möchte ich die Besucher einfach ein bisschen überraschen.“

Katrin Häusler, die das Modehaus Häusler in der Bodelschwinghstraße erst seit April führt, hat sich für ihre Kunden ein Rabatt-Würfeln überlegt. „Je nachdem, was gewürfelt wird, bekommen die Kunden dementsprechend Rabatt auf ihren Gesamtumsatz“, sagt sie. Die Vorinhaberin hat immer eine Modeschau organisiert. Da sie selbst den Laden aber erst seit Kurzem führe, sei der Vorlauf zu knapp gewesen, sagt Katrin Häusler. Die Lange Nacht beginnt am 25. August um 17 Uhr. Insgesamt nehmen 65 Geschäfte und Dienstleister aus der Beeskower Innenstadt daran teil.