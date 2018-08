Teure Ausnahmen

Igor Steinle

Berlin (NBR) Als die EU-Kommission vergangenen Sommer die Roaming-Gebühren für Telefonate und Datennutzung innerhalb Europas abschaffte, wurde dies als wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren europäischen Integration gefeiert.

Erst fielen die Grenzen, später die Gesprächskosten. Ein Jahr später, pünktlich zur Urlaubszeit, wird jedoch klar: Roaming kann noch immer große Löcher in Geldbeutel fressen. Denn die EU-Regelung enthält Ausnahmen, die für Verbraucher zur massiven Kostenfalle werden können.

Wie zum Beispiel für eine Berliner Familie, die zuletzt bundesweit in die Schlagzeilen geraten ist. Weil der zwölfjährige Sohn auf einer Fähre von Kiel nach Oslo ein paar Videos auf dem Handy anschaute, bekam die Familie kurz nach dem Urlaub eine deftige Rechnung: 12 000 Euro für 470 Megabyte genutzte Daten. Das Handy hatte sich mit dem Satellitennetz der Fähre verbunden. Die Preise für Satelliten-Verbindung legen die Kreuzfahrt- und Satellitenbetreiber untereinander fest. Auch wenn dieser Fall ein Extrembeispiel ist, ein Einzelfall ist er nicht. Die baden-württembergische Verbraucherzentrale etwa macht auf noch eine weitere Ausnahme aufmerksam, bei der die europäische Verordnung nicht greift: in Flugzeugen. Öfter noch als nach Schiffsreisen kommen immer wieder Kunden auf die Verbraucherschützer zu, deren Flugreise wegen Roaming-Gebühren deutlich teurer ausfiel als geplant. Zuletzt geschehen einem Ulmer Studenten: Weil das Smartphone in seinem Rucksack – er hatte vergessen, es in den Flugmodus zu stellen – sich auf dem Rückflug von einem Surfurlaub auf Hawaii ebenfalls mit dem Satellitennetz verband, stellte sein Mobilfunkanbieter ihm für 40 Megabyte Datennutzung 1000 Euro in Rechnung.

Der Student hatte dabei noch Glück im Unglück: Weil die Willkommens-SMS, mit der Mobilfunk-Anbieter über die Preise in fremden Netzen informieren müssen, erst Stunden später ankam, konnte die Verbraucherzentrale für ihn eine Reduzierung der Rechnung um die Hälfte erwirken. Kommt die SMS jedoch rechtzeitig, haben Verbraucher kaum Chancen, sich gegen überhöhte Forderungen zu wehren.

Nichts desto trotz sehen die Verbraucherschützer Handlungsbedarf, vor allem bei der Politik. Die Mobilfunk-Expertin der baden-württembergischen Verbraucherzentrale etwa, Karin Thomas-Martin, hat eine ganz klare Forderung: „Für Satellitenverbindungen muss es die gleichen Regeln wie beim normalen Mobilfunk-Roaming geben!“ Denn normale Roaming-Tarife haben einen Kostendeckel, der ausufernde Kosten verhindert. Schnelle Ergebnisse sind hier jedoch nicht zu erwarten.

Dabei sind fehlende Kostendeckel noch nicht mal das einzige Problem. Die Willkommens-SMS selbst sind teils irreführend, kritisieren die Verbraucherschützer. So werden zum Beispiel in einer Nachricht gerne mal verschiedene Dateneinheiten verwendet. Anstatt etwa durchgehend die gebräuchliche Einheit Megabyte pro Minute zu verwenden, würden Verbraucher bei der Preisangabe mit der Einheit 50 Kilobyte die Sekunde hinters Licht geführt. Eine Kostenfalle, in die zum Beispiel eine Studentin aus dem Südwesten tappte: 1110 Euro werden nun von ihr verlangt.

Die Mobilfunker jedoch werden sich nicht leicht geschlagen geben. Schließlich sind Roaming-Gebühren für die Telekommunikations-Unternehmen ein äußerst lukratives Geschäft. So lukrativ, dass der Mobilfunker Telefonica etwa ihre Abschaffung innerhalb der EU in seinem jüngsten Quartalsbericht zu spüren bekam. Der Umsatz des O2-Netzanbieters ging im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent auf etwa 1,8 Milliarden Euro zurück.