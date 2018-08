Entwürfe für Wohngebiet werden präsentiert

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Im Bereich der Alten Gärtnerei und auf den südöstlich angrenzenden Flächen bis zum Hasenweg soll ein neues Wohngebiet entwickelt werden. Verschiedene Wohnformen für unterschiedliche Zielgruppen, darunter barrierefreies Wohnen, sollen auf dem rund 8,5 Hektar großen Areal entstehen. Ergänzt werden sollen sie durch soziale Dienstleistungen, insbesondere für Kinder und Senioren.

Die Verwaltung hat Planungsbüros beauftragt, Entwurfsvarianten zu erarbeiten. Die Ergebnisse werden in einer Bürgerwerkstatt am 28. August, 18.30 Uhr, in der Aula der FAW-Gesamtschule, Eggersdorfer Straße 91, vorgestellt.

Die städtebaulichen Entwürfe liegen im Rathaus Eggersdorf noch bis zum 31. August öffentlich im Bauamt, Am Markt 8, 1. Etage, zu den üblichen Öffnungszeiten aus.