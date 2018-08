Sicher mit dem Fahrrad unterwegs

Elke Lang

Storkow In einem Gemeinschaftsprojekt von vier im sozialen Bereich tätigen Partnern und der Polizei wurde in Storkow am Dienstag und Mittwoch erstmals erfolgreich eine Theorie- und Praxisschulung zur Sicherheit im Straßenverkehr mit dem Fahrrad durchgeführt.Das Motto lautete „Cycling and grilling“.

Der Hof der Europaschule in Storkow eignet sich vorzüglich für einen Fahrradparcours, den die Polizeiobermeisterin Sandra Genschmar von der Fürstenwalder Präventionsabteilung mitsamt einer kleine Slalomstrecke am Mittwoch mitgebracht hatte. Das Motto des Kurses lautete „Sicher im Straßenverkehr mit meinem Fahrrad“ und war für alle Generationen angedacht.

Im Parcours konnten die zehn Teilnehmer im Alter von acht bis 16 Jahren, allesamt aus dem Karlsluster Theodor-Storm-Viertel, beweisen, wie sicher sie auf dem Fahrrad auch in schwierigen Situationen agieren können. „Sie müssen einhändig fahren, um beim Abbiegen Handzeichen zu geben“, erläuterte Sandra Genschmar eine Geschicklichkeitsübung.

Bei ihr sollte während des Fahrens eine Eisenkette von einem Pfosten zum anderen transportiert werden. Weiter sind unter anderem die Beherrschung des „Schulterblicks hinten für Linksabbiegen“, Achtenfahren und ein Bremstest im Parcours enthalten. Beim Slalom mit immer enger werdenden Abständen wiederum geht es um Zeitfahren. Am Ende winkt der Fahrradpass, ausgestellt von der Verkehrswacht.

Vor der spielerischen Praxis aber lagen am Dienstag zwei Stunden Theorie im Friedensdorf zu den Verkehrszeichen und -regeln. Und wer am Mittwoch mit seinem Fahrrad zur Prüfung angetreten war, musste das erst einmal einer Kontrolle unterziehen lassen. Das Ergebnis: „Bianca Raducan war die einzige, die ein einwandfrei verkehrstüchtiges Fahrrad hat“, lobte die Polizeiobermeisterin.

Die meisten Mängel haben sich beim Licht gezeigt, das entweder komplett fehlte oder schadhaft war. „Ab 14 Jahren wird in diesem Falle ein Bußgeld fällig, und Licht sowie Reflektoren sind gerade in der dunklen Jahreszeit enorm wichtig“, so die Präventionssachverständige.

Sie wies auch auf das freiwillige Tragen eines Fahrradhelms hin, „denn der bietet die einzige Möglichkeit, den Kopf zu schützen“. Jeder Teilnehmer bekam von ihr eine Mängelliste mit nach Hause, „damit die Eltern wissen, was nachgerüstet werden muss“. Sandra Genschmar hatte ihre Freude an der Arbeit mit den Teilnehmern. „Sie waren sehr motiviert, nahmen die Sache ernst und wollten wirklich etwas lernen“, lächelte sie zufrieden.

An dem Gemeinschaftsprojekt unter Leitung von Claudia Knothe von der Johanniter Unfallhilfe e. V. waren das Friedensdorf e. V. mit Franziska Reichelt, das Sozialraumteam mit Andreas Provezza, Christoph Jänisch und Sabine Ulrich sowie das Lokale Bündnis für Familie mit Detlef Grabsch beteiligt.

Claudia Knothe hätte sich bei dem generationsübergreifenden Angebot zwar mehr Teilnehmer gewünscht, „aber wir sind zufrieden, weil es auf jedes einzelne Kind ankommt, dem man mehr Sicherheit im Fahrradfahren geben konnte“, wertete sie aus. Für den 23. und 24. Oktober ist eine Wiederholung geplant.