Schandfleck soll 2019 verschwinden

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Das Eckgrundstücke Berliner Straße 27 mit dem leerstehenden Verkaufspavillon und dem verwaisten Platz davor schreit geradezu nach einer Neugestaltung. Jetzt will die Stadt Zehdenick das Thema angehen und plant einen Gestaltungswettbewerb. Drei Entwürfe sollen von Büros erarbeitet und online auf der Homepage der Stadt zur Abstimmung gestellt werden.

Darüber beraten werden die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am kommenden Donnerstag, 23. August, ab 19 Uhr im Rathaus. Erste Überlegungen, die Baulücke mit einem Gebäude zu schließen, scheitern an baurechtlichen Gegebenheiten. An der Giebelseite des benachbarten Wohn- und Geschäftshauses befinden sich mehrere mit Baugenehmigung nachträglich eingebaute Fenster. Gespräche der Stadt mit dem privaten Hauseigentümer zur Schließung der Giebelwand verliefen ergebnislos, so dass sich die Stadt nunmehr entschlossen hat, nach Abbruch des Verkaufspavillons an dieser Stelle einen öffentlichen Stadtplatz anzulegen.

Nun schwebt der Kommune eine Art Parkanlage mit Skulpturen vor. Das Ensemble soll die „liebenswürdige Einzigartigkeit“ der Stadt Zehdenick herausstellen. Insgesamt stehen 2 116 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Einbezogen in die Gestaltung sollen das Trafohäuschen und die öffentliche Toilette in der Amtswallstraße 18. Beide Grundstücken gehören der Stadt. Im Ergebnis der Umgestaltung soll das Areal nicht nur eine beräumte Fläche sein, sondern ein attraktiver Platz mit Wohlfühlklima und ansprechendem Ambiente. Gleichzeitig aber soll die Ausstattung robust, pflegeleicht und auch hochwertig sein. So soll der spätere Unterhaltungsaufwand möglichst gering gehalten werden.

Es wäre darüber hinaus überlegenswert, in Abstimmung mit der benachbarten Gastronomie einen zusätzlichen Außenbereich vorzusehen. An Sitzmöglichkeiten soll es auf dem Platz aber generell nicht fehlen. Die vorhandene baulichen Anlagen wie die Mauer und die Plattenbeläge dürfen verschwinden, heißt es in dem Gestaltungsvorschlag der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft (BSG). Auf die lange Bank will die Kommune das Vorhaben aber nicht schieben, schon im kommenden Jahr soll die Umgestaltung vollzogen werden. Von einer attraktiven Gestaltung der Fläche erhofft sich die Stadt zusätzliche Impulse für den Fremdenverkehr. Denn die Kommune möchte in Zukunft ihr touristisches Potenzial noch weiter ausschöpfen. Ein Ziel dabei ist es, die natürlichen und historischen Besonderheiten stärker ins Stadtbild zu integrieren.

Alternativen wie den Erhalt und die Nutzung des Pavillons führt der Vorschlag des Sanierungsträgers allerdings nicht auf. Wiederholt kam in der Vergangenheit der Vorschlag, dort ein attraktives Eislokal mit Außengastronomie anzusiedeln. Auch eine Nutzung als Tourist-Information mit angeschlossenem Regionalladen für die Direktvermarktung von verschiedensten Produkten wurde schon diskutiert, aber wohl wieder verworfen. Zurzeit befindet sich in dem Pavillon eine Ausstellung von historischen Nähmaschinen als Leihgabe des Mildenberger Nähmaschinenmuseums. Auch für Workshops wurde der Laden genutzt. Vor einigen Jahren war das Objekt noch vermietet. Ein Gemüsehändler bot dort seine Waren an. Etablieren konnte sich dieser nicht.