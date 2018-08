Frieden zwischen Dänemark und Bad Belzig

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Seitdem Ralf Gebuhr im vergangenen Jahr sein Büchlein „Aufbruch und unruhige Zeiten“ vorstellte, ist die Figur des Martin von Waldenfels in Bad Belzig immer wieder in aller Munde. Aus Anlass des Reformationsjubiläums hatte der Historiker in der Geschichte der Stadt geforscht. Dabei stieß er auf eine recht merkwürdige Geschichte.

Martin von Waldenfels, in der Mitte des 16. Jahrhunderts Amtmann in Belzig, hatte einen privaten Krieg gegen den König von Dänemark angezettelt. In der Fehde ging es um 20.000 Thaler, die der Däne dem hiesigen Amtmann noch aus der Zeit schuldete, als dieser ihm als Södnerführer diente.

Die Geschichte weckte die Neugier und die städtische Verwaltung suchte nach Möglichkeiten, die in Vergessenheit geratene aber offiziell nicht beendete Fehde aus der Welt zu schaffen.

Weshalb Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), sein Stellvertreter Christoph Grund und Historiker Ralf Gebuhr im März diesen Jahres nach Berlin reisten. Ihr Ziel: Die dänische Botschaft. Ihr Wunsch: Ein Friedensschluss.

Der wird demnächst höchst offiziell im Rahmen des Bad Belziger Altstadtsommers vollzogen. Am kommenden Sonntag, 26. August, punkt 15.00 Uhr, werden Leisegang und Friis Arne Petersen, der Botschafter der königlich-dänischen Botschaft in Berlin, ein entsprechendes Papier unterzeichnen. Dänische Fahnen, die vom Burgturm und vor dem Rathaus wehen sollen sowie ein Dutzend Friedenstauben sollen bereits geordert sein.

Um dem Friedensschluss den erforderlichen würdigen Rahmen zu setzen, haben die Organisatoren des Bad Belziger Altstadtsommers sogar mit einer Tradition gebrochen. So findet die Prämierung der schönsten Vorgärten nicht wie gewohnt am Sonntag Nachmittag auf der Festbühne am Marktplatz statt, sondern bereits einen Tag zuvor. Das so frei geschaufelte Zeitfenster hat der Festverein dem Besuch des Botschafters zugestanden.

Doch zurück zu Martin von Waldenfels. Im sächsischen Staatsarchiv in Dresden hatte Gebuhr das alte Aktenstück entdeckt. Es trägt den Titel: „Martin zu Waldenfels, Amtmann zu Belzig und Rabenstein, Fehde wider König Christian zu Dänemark und dessen Untertanen (1545-1550)“.

Das vergilbte Papier berichtet auch, dass von Waldenfels, nachdem der Dänenkönig die geforderte Summe nicht zahlte, zum Mittel der Erpressung griff. Er ließ im Jahre 1545 den Bischof von Lübeck entführen. Der galt als enger Freund und Ratgeber von König Christian. Doch der verweigerte auch weiterhin die Zahlung. Zwei Jahre später starb der Bischof in der Gefangenschaft.

„Für den Kurfürsten von Sachsen war dieser Vorfall besonders unangenehm, denn in Sachsen wurde gerade die Hochzeit zwischen seinem Bruder August und der Tochter König Christian III., Prinzessin Anna von Dänemark vorbereitet“, erläutert der Festvereinsvorsitzende Dr. Christian Kirchner und kommt auf den Brautzug zu sprechen. Der führte von Dänemark nach Torgau und damit durch das Amt Belzig. Um ein peinliches Zusammentreffen zu vermeiden, wies der Kurfürst an, dass sich Martin von Waldenfels während dieser Zeit auf der Burg Eisenhardt versteckt zu halten habe. 1550 Jahre endete seine Amtszeit. Ohne dass es zu einer offiziellen Beilegung der Fehde gekommen war.

Am kommenden Sonntag, 26. August, wird um 15.00 Uhr auf der Markplatzbühne der offizielle Friedensschluss zwischen der Stadt Bad Belzig und dem Königreich Dänemark vollzogen.