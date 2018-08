Experten geben Entwarnung

Anteil der Brückenfläche in schlechtem Zustand © Foto: MMH

Stau in luftiger Höhe: die Köhlbrandbrücke in Hamburg. Sie sei „stand- und verkehrssicher“, erklärt die zuständige Behörde. Möglicherweise fällt im Herbst aber doch ein Abrissbeschluss, denn die Sanierungskosten des über 40 Jahre alten Bauwerks steigen. © Foto: dpa/Christian Charisius

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Kann das auch in Deutschland passieren? Das fragen sich viele angesichts der vielen Toten beim Einsturz der Autobahnbrücke in Genua. Experten halten es für unwahrscheinlich, obwohl auch viele Brücken in Deutschland marode sind.

Der Stopp kam über Nacht: Am 15. Februar 2015 musste die Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden gesperrt werden, weil sich ein Brückenpfeiler stark gesenkt hatte – möglicherweise durch den Bau einer Ersatzbrücke direkt daneben; die Arbeiten waren schon voll in Gang. Die Folge war ein Verkehrschaos. Inzwischen läuft der Verkehr über den ersten Teil des Neubaus.

Ob Schiersteiner Brücke oder die Rheinbrücke bei Leverkusen – immer wieder sorgen Bauwerke auf zentralen Autobahnen für Schlagzeilen, weil sie aufgrund massiver Schäden zumindest für den Schwerlastverkehr und zeitweise auch ganz gesperrt werden müssen. Ein spektakuläres Unglück wie in Genua gab es bisher allerdings nicht.

Alle sechs Jahre müssen Brücken in Deutschland zum Tüv. Besser gesagt nehmen sie Fachingenieure nach den Regeln der DIN-Norm 1076 genau unter die Lupe. Zwischen den Hauptprüfungen gibt es alle drei Jahre eine einfachere Prüfung und jährlich eine Sichtprüfung.

Die Ergebnisse kann sich jeder ansehen: 14 Prozent der Autobahnbrücken sind in schlechtem Zustand, doppelt so viele wie im Jahr 2000. Bei den Bundesstraßen sieht es mit 8,6 Prozent besser aus. Umgekehrt bekommt nur jede zehnte Autobahnbrücke mindestens das Qualitätsurteil „gut“, auf den Bundesstraßen ist es jede sechste. Das zeigen die Statistiken der Bundesanstalt für Straßenwesen.

Immerhin stehen auf den Bundesfernstraßen etwa 39 500 Brücken, die zusammen über 2100 Kilometer lang sind. Die Probleme sind im Westen wesentlich größer als im Osten, wo nach der Wende die meisten Brücken zwischen 1990 und 2010 neu gebaut wurden. Entsprechend ist in Thüringen nicht einmal jede hundertste Brücke marode, im Saarland dagegen mehr als jede vierte.

Schlecht heißt allerdings nicht, dass eine Brücke sofort gesperrt werden muss. Es können auch Gitterstäbe im Geländer fehlen oder viele Schlaglöcher und Betonabplatzungen vorhanden sein, die nicht die Standsicherheit gefährden. Die Behörden sind aber gewarnt, dass sie die Bauwerke genauer überwachen und eine Sanierung starten müssen.

Im Westen wurden die meisten Brücken zwischen 1965 und 1985 gebaut. Seither hat der Schwerlastverkehr dramatisch zugenommen, wie die Karawanen auf der rechten Spur zeigen. Ein 40-Tonner belastet eine Brücke so stark wie 50 000 Pkw, erklärt der Statik-Experte Martin Mertens von der Hochschule Bochum. Belastungsreserven, die noch beim Bau vorhanden waren, sind aufgezehrt.

Der Bund hat seine Mittel deutlich aufgestockt. 2017 hatte er rund 1,2 Milliarden Euro für Brückensanierungen im Etat, fast viermal so viel wie 2009. „In Deutschland stehen ausreichend Gelder zur Verfügung“, sagt der Präsident der Bauindustrie, Peter Hübner. Aber es dauert zu lange von der Planung zur Realisierung. Zwar hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gerade ein Gesetz zur Planungsbeschleunigung auf den Weg gebracht. Das aber hilft oft nicht, klagt Hübner: Ersatzbrücken werden meist nicht an der gleichen Stelle gebaut wie die alte, und häufig wird die Gelegenheit genutzt, Zusatzspuren einzurichten. Nach geltendem Recht ist dafür eine zeitraubende Planfeststellung erforderlich.

Auch Städte und Gemeinden kämpfen mit maroden Brücken. Sie überprüfen diese regelmäßig nach den gleichen Regeln. Sie müssen bis 2030 über 10 000 kommunale Straßenbrücken ersetzen, schätzt die Bauindustrie. Das ist mehr als jede siebte Brücke. Sogar jede zweite muss dringend saniert werden. Zusammen ergebe sich bis zum Jahr 2030 ein Investitionsbedarf von über einer Milliarde Euro pro Jahr.

„Die Sanierung dieser Vielzahl an Brücken können die Kommunen nicht allein bewältigen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, dieser Zeitung. Er sieht Bund und Länder in der Pflicht.