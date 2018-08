Bauboom am Berliner Rand hält an

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Bauboom am Berliner Rand setzt sich fort. Wie Daten des Kreis-Bauordnungsamtes für das Jahr 2017 in einem Vergleich mit 2012 und 2007 zeigen, ist die Zahl der Anträge für den Neubau von Einfamilienhäusern dort unvermindert hoch. Anders sieht es in den Gebieten außerhalb des Speckgürtels aus.

Gemeinden in Berlin-Nähe sind nach wie vor stark gefragt, wenn es um die Verwirklichung des Traums vom Eigenheim geht. Spitzenreiter in Märkisch-Oderland im vergangenen Jahr war Neuenhagen mit 73 Bauanträgen, 2012 waren es 54 und 76 im Jahr 2007.

Auf Platz zwei und drei folgen 2017 Fredersdorf-Vogelsdorf mit 64 und Petershagen-Eggersdorf mit 63 Anträgen. Die Zahlen sind auch hier, verglichen mit den 2007er und 2012er Daten, konstant hoch. Anders sieht es in berlin-ferneren Gemeinden aus. So gab es in Seelow 2017 nur einen Antrag auf Bau eines Einfamilienhauses, in Wriezen und Letschin vier. Hier bewegen sich die Zahlen auf einem konstant niedrigen Niveau. Lebus mit 14 Anträgen profitiert von der Frankfurt-Nähe. In Strausberg und Rehfelde waren es immerhin 31 und 35.

Die Zahlen dürften das tatsächliche Baugeschehen ganz gut abbilden. Denn das Gros der beim Kreis-Bauordnungsamt vorgelegten Anträge wird genehmigt. Von den 2017 beantragten 502 Einfamilienhäusern im Kreis traf das mit Stand Anfang August auf 485 zu. 2012 wurden 397 von 412 genehmigt und 2007 insgesamt 363 von 378. Die Zahl der Bauanträge lag 2017 also um 124 höher als noch 2007.

Dass im berlinnahen Raum deutlich mehr Anträge als in der Peripherie gestellt werden, diese Tendenz werde sich verschieben, prognostiziert die Leiterin des Bauordnungsamtes, Carla Bork. Einerseits gebe es im Speckgürtel zunehmend weniger Kapazitäten für Bauland, andererseits, so ihr Eindruck, gingen die Bewohner der betroffenen Gemeinden selbst auch kritischer mit diesem Thema um. „Sie wollen mehr Freiflächen in ihrem Ort haben.“

In Neuenhagen zum Beispiel liege der politische Schwerpunkt eher auf einer Verdichtung innerhalb bestehender Wohngebiete als in einer Neuausweisung von Wohngebieten. Carla Bork befürwortet aber einen weiteren Zuzug am Berliner Rand. „Hier muss man immer versuchen, den Konsens zu finden. Irgendwo wollen die Menschen schließlich wohnen. Der Wunsch nach einem Eigenheim mit Garten ist ein nachvollziehbares Bedürfnis, das befriedigt werden sollte“, sagt sie.

Carla Bork verweist darauf, dass die Planungshoheit für die Gebiete in den Händen der Gemeinden liege. Deren Instrumente seien beispielsweise Flächennutzungs- und Bebauungspläne, die die bauliche Nutzung steuern. „Unsere Hauptaufgabe als Bauaufsichtsbehörde ist, das Baubegehren der Bürger zu prüfen und zu bescheiden. Die Baugenehmigung wird erteilt, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen.“

Das Prozedere der Prüfung folge einem festen Muster. Nach dem Eingang des Bauantrags sollte es nach 14 Tagen idealerweise eine qualifizierte Eingangsbestätigung geben, in der dem Antragsteller mitgeteilt wird, ob alle benötigten Unterlagen enthalten sind. Fehlen welche, werden sie angefordert. Danach erfolge die Beteiligung der Fachbehörden und Gemeinde. Alles in allem könnte man so bei drei Monaten Wartezeit bis zur Genehmigung landen, im Regelfall liege diese für ein privates Wohnhaus im Kreis aber bei einem halben Jahr. „Treten Probleme auf, dauert es deutlich länger“, sagt Carla Bork. „Wenn ein Bebauungsplan existiert und das Bauvorhaben nicht den Vorgaben entspricht, führt das zu Verlängerungen“, nennt sie ein Beispiel.

Neben der unzureichenden Qualität vieler Bauanträge gibt es einen weiteren Grund für die verzögerte Bearbeitung. „Wir haben die ältesten Mitarbeiter aller Ämter im Kreis und den höchsten Krankenstand“, sagt Carla Bork. Um das Problem abzufedern, gab es eine externe Untersuchung der Arbeitsabläufe, aus der ein Maßnahmenplan erstellt wurde. Der werde nach und nach abgearbeitet. Zu den Vorschlägen, die bereits umgesetzt wurden, gehören regelmäßige Dienstberatungen zur Optimierung von Arbeitsabläufen. „Wir wollen die Effektivität so erhöhen, dass die berechtigten Erwartungen der Bürger auf eine schnellere Bearbeitung ihrer Anträge erfüllt werden können“, betont Carla Bork.