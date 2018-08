Handwerkliches Können und künstlerische Sorgfalt

Erhard Herrmann

Brandenburg Unter dem Motto „swingin‘ brandenburg“ laden die Brandenburger Jazzfreunde am kommenden Wochenende wieder in die Altstadt ein. Im Hof der Fouqué-Bibliothek stellte der Vorstand beim Pressegespräch nun das Programm der 23. Ausgabe des renommierten Jazzweekend vor. „Wie immer haben wir uns angestrengt, ein wertiges und breitgefächertes Programm zu gestalten, dass beim Publikum einen ebenso unterhaltsamen wie stimmigen Eindruck hinterlassen soll“, so Vereinschef Markus Angelstein. Seit 1996 bereichern die Veranstalter mit dem Jazzfest die Brandenburger Kulturszene. Zum einem ist es das Flair der Altstadt und die wertschätzende Atmosphäre, die Musiker und Publikum gleichermaßen begeistern. Zum anderen ist es der hohe Anspruch, bei der Auswahl von Bands und Solisten, die das stimmige handwerkliche Können und die künstlerische Sorgfalt mitbringen müssen. „Das Jazzfest hat sich über die Jahre einen besonderen Status erarbeitet, deshalb wird es wieder gefördert. Für die Stadt ist es eine sehr gute Sache“, lobte Cornelia Stabrodt aus dem Fachbereich Kultur der Verwaltung. Los geht es am Freitag, 24. August, um 18 Uhr auf der Lions-Bühne im Rathaus-Hof mit der Big Band der Freien Musikschule. Verstärkt mit einem Streichorchester tummeln sich dreißig Musiker auf der Bühne. Abgelöst werden sie vom The Rufus Temple Orchestra. Danach kommt wahre Frauenpower mit Brass Appeal auf die Bühne.

Und auch das Bürgerhaus in der Bäckerstraße ist natürlich wieder mit eingebunden. Ab 20.30 Uhr spielt dort Snooze On. Zwei Stunden später jazzt Pecco Billo. „Bei dieser Band sitzt der Schlagzeuger in der ersten Reihe, weil er gleichzeitig der Sänger ist“, erklärte Markus Angelstein von den Jazzfreunden.

Wer will, kann dann am Samstag, 25. August, ganz gelassen in die zweite Halbzeit des Jazzfest starten. „JAZZ, WE CAN!“ heißt es nämlich dann in der Fouqué-Bibliothek mit Jazz Lyrik Prosa von Anne Osterloh, Mike Sommerfeld und Heiner Frauendorf. Auf der Lions Bühne unterhält zuerst Robert M. und Band die Zuhörer danach swingen „rotzig“ und musikalisch die vier Musiker von Whiskydenker. Um 20.30 Uhr erleben die Zuhörer im Bürgerhaus Masaa, Jazz mit arabischer Färbung und um 22.30 Uhr Hilles Playground.

Der Vorverkauf für das Jazzfest läuft bereits, Karten gibt es für 20 Euro pro Tageskarte bzw. 30 Euro für beide Tage. Fünf Euro mehr kosten die Karten an der Abendkasse. Ermäßigte Karten erhalten Schüler, Rentner, Studenten, Familienpass-Inhaber und Behinderte. Das komplette Programm und Infos zu den Bands sind unter www. jazzfreunde-brandenburg.de zu finden.