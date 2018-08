Jürgen Liebezeit

Borgsdorf (MOZ) Ein Fahrschullehrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in Borgsdorf verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr an der Ecke Berliner Chaussee/Chausseestraße am Vormittag ein Audi-Fahrer auf das verkehrsbedingt haltende Fahrschulauto auf. Der Lehrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die 18-jährige Schülerin nach Haus kam, ist nicht bekannt.