Tote Frau aus dem Straussee geborgen

Martin Straulau

Strausberg (MOZ) Aus dem Straussee wurde am Donnerstagvormittag der Leichnam einer Frau geborgen. Ein Mann in einem Paddelboot hatte gegen 11.03 Uhr die Polizei gerufen, und berichtet, dass an der Nordspitze des Sees eine Person im Wasser treibt.

Die leblose Frau wurde von Einsatzkräften aus dem Wasser gezogen.In einer Gürteltasche am Strand wurden ein Autoschlüssel und der Führerschein einer Frau gefunden. Ob sie zu der Toten gehören, werde geprüft. Deren Identität sei noch nicht geklärt.

Mitarbeiter der Kriminalpolizei untersuchten die Leiche auf körperliche Gewalteinwirkungen. Ergebnisse lagen noch nicht vor. Die Umgehungsstraße rund um den Kreisel an der Nordspitze des Sees war laut Polizei von 11.40 Uhr bis 12.05 Uhr gesperrt.