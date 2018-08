Freiwillige für Arbeit mit Kindern gesucht

Cornelia Link-Adam

Briesen (MOZ) Die Grundschule „Martin Andersen Nexö“ in Briesen sucht Verstärkung. Seit 2016 sei man Ganztagsschule in offener Form, heißt es auf der Odervorländer Amtshomepage.Der Schulalltag für die Schüler werde dabei durch zusätzliche Angebote und Arbeitsgemeinschaften (AGs) ergänzt. Das fördere das Interesse der Kinder auf verschiedenste Weise und in ganz unterschiedlichen Gebieten, heißt es.

Um das bestehende Ganztags-Angebot zu erweitern, um den gewachsenen Bedarf zu sichern, werden nun interessierte Mitbürger, Eltern, Großeltern, Studenten, Ruheständler, Vereine, Handwerker, insbesondere Köche gesucht, die Lust, Zeit und Interesse haben, die Ganztagsangebote an der Grundschule durch ihr Engagement zu bereichern. Die Leistung wird vergütet. Interessenten sollen sich in der Grundschule, Telefon 033607 59670 oder per E-Mail schule-briesen@amt-odervorland.de melden.

Ebenfalls Unterstützung sucht das Briesener Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) in der AWO-Kita „Kinderrabatz“. Nach der Sommerpause gehen ab Montag die Kurse wie Krabbelgruppe, Bambini Feuerwehr, Kindertanzen, Elternakademie, Familienfrühstück, sowie Schwangeren- und Junge Familien-Café weiter. „Wir suchen dringend einen Kursleiter für unseren Eltern-Kind-Sport, montags 16 - 17 Uhr, ab spätestens September“, betont die EKiZ-Koordinatorin Susan Heinze, erreichbar unter Tel. 0177/25 878 96.