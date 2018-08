Junge Straftäter bauen Insektenhotels für Berliner Gerichte

dpa

Berlin (dpa) Summen und Brummen in der Nachbarschaft von Richtern und Roben: Am Freitag wird das erste Insektenhotel auf dem Areal des Amtsgerichts Wedding angebracht.

In den nächsten Wochen sollen an weiteren Gerichtsstandorten solche Nist- und Überwinterungshilfen installiert werden, wie die Justizverwaltung am Donnerstag mitteilte. Die Mini-Häuser wurden von Gefangenen in der Jugendstrafanstalt gebaut.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte, damit leiste die Justiz einen Beitrag gegen das Insektensterben. Das sei nicht nur Hilfe zum Artenschutz, sondern auch Unterstützung für die jungen Männer im Gefängnis, die die Kästen bauen. Es werde nun überlegt, auch in Gefängnissen Hotels für die frei fliegenden Tierchen zu eröffnen.

Laut Berliner Umweltverwaltung sind in der Hauptstadt rund 4000 Arten von Insekten nachgewiesen. Deutschlandweit gibt es nach Angaben des Bundesamtes für Naturschutz rund 33 000 Insektenarten. Mehr als 7000 Arten seien in ihrem Bestand bedroht. Wenn Insekten als Bestäuber und als Nahrung wegfallen, kommt das Ökosysteme aus dem Gleichgewicht.

Naturfreunde, die selbst Insekten beherbergen wollen, können das passende Hotel in der Jugendstrafanstalt Berlin bestellen.