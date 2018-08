Mit Spritze als Waffe unterwegs?

dpa

Berlin (dpa) Ein 24-Jähriger soll bei Straftaten in Berlin mehrfach mit einer Spritze gedroht haben.

Rund fünf Monate nach seiner Festnahme hat der Angeklagte vor dem Landgericht zunächst geschwiegen. Ihm werden zwei Attacken mit einer Spritze sowie mehrere Diebstähle zur Last gelegt, bei denen er eine Spritze griffbereit in seiner Hosentasche bei sich geführt habe. Die Verteidigerin erklärte zu Prozessbeginn am Donnerstag, ihr Mandant habe einen „erheblichen Drogenhintergrund“. Seine Erinnerung sei deshalb schlecht.

Der aus Lettland stammende 28-Jährige soll im Oktober 2017 versucht haben, einen Polizisten mit einer Spritzenkanüle zu treffen. Zwei Monate später habe er in einem Theater-Restaurant Geld gestohlen und Mitarbeiter getreten. Im Januar 2018 soll der 28-Jährige mit einer Spritze in Richtung eines Passanten geschlagen haben. Auch während eines Diebstahls von 140 Euro in den Räumen eines Bundesministeriums habe sich in seiner Hosentasche eine Spritze befunden. Zudem soll der Angeklagte einen Ladendetektiv damit bedroht haben.

Der Angeklagte, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, war Ende März 2018 festgenommen worden. Damals habe er sich geäußert, sagte die Vorsitzende Richterin. Die Verteidigerin nannte die bisherigen Einlassungen des Mannes „ein Chaos“. Der Prozess um versuchte gefährliche Körperverletzung, räuberischen Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wird am 20. August fortgesetzt.