Startschuss für kostenfreies Surfen

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Viele Smartphonenutzer kennen die Problematik: am Ende des Datenvolumens ist meist noch jede Menge Monat übrig – denn auch die sogenannten Flatrates haben ein begrenztes Kontingent. Wer dann unterwegs trotzdem online bleiben will, kann ab sofort das öffentliche WLAN-Netzwerk der Havelstadt nutzen, für das Stefan Tiemann, Geschäftsführer der RFT kabel GmbH, Uwe Müller und Gunter Haase, kaufmännischer sowie technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Brandenburg, zusammen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller am Donnerstag den offiziellen Startschuss gaben.

„Unterwegs E-Mails zu checken oder die aktuellsten Informationen abzurufen, gehört zum modernen Alltag mittlerweile fest dazu. Wenn man dann auf ein öffentliches WLAN-Netz kostenfrei zugreifen kann, ist das eine tolle Sache. Auch um die Attraktivität der Stadt, besonders für Reisende, weiter zu steigern“, freut sich Stefan Tiemann, der die Vision eines frei zugänglichen drahtlosen Netzwerks in seiner Heimatstadt schon länger verfolgt und mit den Stadtwerken den passenden Kooperationspartner gefunden hat.

In Eigeninitiative und -verantwortung wurde in den letzten Monaten während einer internen Testphase am Ausbau gearbeitet und insgesamt sechs Hotspots an belebten Standpunkten – dem Marienberg, dem Nicolaiplatz, am Heinrich-Heine-Ufer, in Kur- und Steinstraße sowie am Brandenburger Gesundheitszentrum – installiert, die nun das kostenfreie Surfen auf allen mobilen Endgeräten ermöglichen. Und das sogar ohne Registrierung.Der Nutzer sucht lediglich im entsprechenden Menüpunkt seines Geräts nach dem Funknetz „WLAN BRB“, akzeptiert die angegebenen Nutzungsbedingungen und kann den Zugang dann zwei Stunden pro Tag – bei denen auch Unterbrechungen möglich sind – frei nutzen.

„Aktuell arbeiten wir mit einer Bandbreite von 50 Mbit pro Antenne, was auf dem Marienberg, auf dem zwei Antennen installiert sind, einer Leistung von 100 Mbit entspricht. Sollte das Nutzeraufkommen allerdings wachsen, ist es problemlos möglich, nachzujustieren“, erklärt Stefan Tiemann, der auf eine breite Akzeptanz bei Brandenburgern wie Gästen der Havelstadt hofft, weiter. Denkbar wäre dann, auch weitere Hotspots in der Havelstadt zu installieren, um das Angebot weiter auszubauen.