Odin Tietsche

Velten (MOZ) Der geflohene Häftling, der in der Nacht zu Mittwoch bei einem Einbruch in Velten festgenommen wurde (wir berichteten), ist zurück im Gefängnis.

Der 29-jährige Mann wurde am Mittwoch vernommen, anschließend ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft die unverzügliche Rückführung in den Berliner Maßregelvollzug an, aus dem er zuvor geflohen war.