Berliner Dom renoviert Hohenzollerngruft

dpa

Berlin (dpa) Eine enge Treppe führt in die Tiefe. Links geht es zur Toilette, rechts zu den Preußenkönigen. „Und das soll ein nationales Denkmal sein?“, sagt Svenja Pelzel.

Tatsächlich ist der Zugang zur Hohenzollerngruft im Berliner Dom alles andere als staatstragend. Die Sprecherin der Domgemeinde in der Mitte Berlins nimmt es mit Humor. Von der Erhabenheit anderer royaler Ruheorte ist hier nichts zu spüren - weder der Pomp der Wiener Kapuzinergruft noch die Monumentalität des Madrider Pantheon. Aber jetzt soll es anders werden.

Mit 17,3 Millionen Euro wird von der zweiten Hälfte 2019 an die Grabstätte mit den rund 100 Särgen der Preußenherrscher, ihrer Gattinen und Kinder, renoviert. Der Zugang zur Grabstätte soll erweitert, neue Technik die prunkvollen Sarkophage mit Lichteffekten aus dem Schatten holen. Hier ruhen unter anderem Friedrich I. und seine zweite Gattin Sophie-Charlotte.

Bisher erinnert der Ort eher an ein Parkhaus. Der Raum unter der neobarocken Kirche wird von einsamen Glühbirnen beleuchtet, die Hinweisschilder sind nur mit guten Augen problemlos lesbar. Schmucklos hinter kniehohen Gittern stehen sie: 94 Särge aus Holz, Zink und Marmor. Sie waren als Denkmäler für die Nachwelt gedacht - auch als Teil der Macht- und Repräsentationspolitik der Hohenzollern. In einem Nebenraum steht der weiße Sarg der „Namenlosen Prinzessin“. Die Enkelin von Kaiser Wilhelm II. starb ungetauft am Tag ihrer Geburt am 4. September 1915.

Bei einem Luftangriff 1944 war die Kuppel des Doms ausgebrannt, die Reste stürzten in die Tiefe. Dabei wurde der Holzsarg von Königin Elisabeth Christine (1715-1797) zerstört, der Gemahlin Friedrichs des Großen (1712-1786). Mit dem Abriss der Denkmalskirche, dem nördlichen Teil des Doms, wurde der Zugang zur Gruft verbaut. Zu DDR-Zeiten waren die Särge der ungeliebten Feudalherrscher in einem Nebenraum aufgestapelt, nur die Hohenzollern-Familie durfte ihre Ahnen besuchen. Dann wurde der Dom 1974 wieder aufgebaut, 1999 kamen die Särge an ihren Originalort zurück.

„Doch jetzt stoßen wir an unsere Grenzen“, sagt Pelzel, die auch Projektleiterin der Renovierung ist. Jedes Jahr kommen 700 000 Besucher in den Dom, die Infrastruktur ist heillos überfordert. Wer im Keller bei heißen Sommertagen Kühlung erhofft, wird enttäuscht. Die Belüftung hält mit dem Menschenstrom nicht mit. Bei der hohen Luftfeuchtigkeit befällt Schimmel die Holzsärge.

Für die Dom-Kirchengemeinde mit 1700 Mitgliedern ist die Renovierung ein Kraftakt. Den Löwenanteil steuern der Bund und das Land Berlin bei, zehn Prozent will die Domgemeinde selber einzahlen. Sie muss sich weitgehend selber tragen, nur drei Prozent des Sechs-Millionen-Euro-Etats kommen aus öffentlichen Mitteln, zwei Drittel von Eintrittsgeldern und Vermietungen.

So sollen vor dem Eintritt in die Domkrypta, wo die Särge unter dem Kreuzgewölbe chronologisch aufstellt sind, Besucher Informationen über die Preußenherrscher bekommen. Am Ausgang werden Tafeln auf andere Orte der Preußen-Könige verweisen, etwa nach Potsdam, wo Friedrich der Große ruht, oder zum wiederaufgebauten Stadtschloss gegenüber.

Zwar haben die Nachfahren der Hohenzollern kein Mitbestimmungsrecht bei der Neugestaltung. „Wir haben aber die Familie gefragt“, sagt Pelzel. Immerhin gehe es um ihre Vorfahren. Sie hätten der Neugestaltung zugestimmt.

Für Ivo Markanovic birgt die Kirche nur noch wenige Geheimnisse. „Ich kenne 90 Prozent“, sagt der Handwerker, einer der drei Fachleute, die den „Petersdom“ der deutschen Protestanten, am Laufen halten. Zum Beweis kriecht er durch eine Luke in der Nähe des Altars. Im Zwischenboden unter dem Kirchenraum laufen Kabel und Rohre, Markanovic arbeitete früher Stunden in der staubigen Enge. „Das war vor Jahren.“ Jetzt wolle er sich sowas nicht mehr unbedingt antun.