Bürgermeister lädt zur Tour durch Hennigsdorf ein

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenn Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Sonnabend, 25. August, um 11 Uhr vor der Stadt-Info in einen Bus steigt, dann übernimmt er damit eine Tradition seines Amtsvorgängers Andreas Schulz. Zum sommerlichen Stadtfest – in diesem Jahr nochmals als Hafenspektakel gefeiert – wird er zur Stadtrundfahrt einladen.

„Er wird zu den aus seiner Sicht schönsten Orten der Stadt führen“, heißt es in der Pressemitteilung. Nun ist es aber auch für einen neuen Bürgermeister durchaus schwierig, die Stadt für solch eine Tour neu zu erfinden. Und daher bleibt es mehr oder weniger beim bekannten Programm: Die Industriegebiete im Norden und Süden der Stadt stehen ebenso auf dem Programm, wie Abstecher in die Wohngebiete – wegen der Bauarbeiten mit Ausnahme von Nord – und nach Nieder Neuendorf, wo auch am ehemaligen Grenzturm gehalten wird, verrät Stadtmarketing-Chef Christoph Schneider.

„Zu einigen Ecken der Stadt habe ich durchaus persönliche Beziehungen“, sagt Günther. Das verwundert nicht, schließlich ist er in Hennigsdorf aufgewachsen. Und so könnte es beim Vorbeifahren an der Adolph-Diesterweg-Oberschule Ankedötchen hageln. „Hier, in die damalige Goethe-Schule bin ich zehn Jahre gegangen“, erinnert er sich. Vielleicht plaudert der Bürgermeister über seinen ersten Spickzettel oder über die Streiche, die damals den Lehrern gespielt wurden. Am Herzen liegt ihm auch das Alte Rathaus. „Das Bürgerhaus nett, fein und passend für die Stadt“, lobt er Location. In Nieder Neuendorf beschäftigt ihn natürlich die Geschichte: „Die der Mauer gehört zu Hennigsdorf. Dass man heute von der Uferpromenade aus wieder über den See schauen kann, ist herrlich.“ Heute verwundert es ihn, dass es manche Nieder Neuendorfer über 28 Jahre ausgehalten haben, mit Mauer, Schlagbaum und Passierschein leben zu müssen. Erstaunt sei er im Nachhinein auch, dass das DDR-Regime „dort nicht alles abrasiert hat“, sprich die Häuser für noch unüberwindbarere Grenzanlagen abreißen ließ.

Zum Abschluss lädt er zu einem Glas Sekt auf die zum Fest im Hafen ankernden Staatsyacht Sehnsucht ein.

In Zusammenhang mit dem Hafenspektakel teilt das Kulturamt mit, dass die Hafenstraße vom 24. August, 16 Uhr, bis 26. August, 22 Uhr, gesperrt sein wird. Lediglich an der Einfahrt von der Hauptstraße wird die Security je nach Platzangebot die Zufahrt zum Parkplatz Hafenstraße erlauben. Weitere Parkplätze stehen am Blauen Wunder und auf dem Firmenparkplatz von Brahms bereit.

Tickets für die Stadtrundfahrt kosten zwölf, ermäßigt zehn Euro. Sie sind in der Stadt-Info am Rathaus oder unter www.reservix.de erhältlich.