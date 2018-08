Erlebnisbad im Turm schließt für zwei Wochen

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Bevor das neue Schuljahr ab Montag startet lädt die Turm Erlebniscity an diesem Sonntag, 19. August, zum großen Abbadetag ein. „Dann darf noch einmal nach Herzenslust geplanscht werden, bevor das Erlebnisbad vom 20. bis 31. August für knapp zwei Wochen schließt“ sagt Vivien Bayer. Auch das Sportbad, die Saunalandschaft und der Wellnessbereich seien von der Schließzeit betroffen, so die Marketingreferentin. Alle anderen Einrichtungen im Sport- und Freizeitzentrum an der André-Pican-Straße 42 bleiben in dieser zeit aber wie gewohnt geöffnet. Lediglich die Öffnungszeit des Turm Cafés verlagere sich vom 20 bis 31. August Sum eine Stunde nach vorn. So werde um 10 Uhr geöffnet und um 18 Uhr geschlossen.

Wie Vivien Bayer erklärt, ist die Schließzeit wegen Renovierungs- und Reinigungsarbeiten erforderlich. Außerdem sollen in der zeit auch noch vier Großprojekte umgesetzt werden. Das sei einmal die Grundsanierung der Küche, der Umbau eines Ruheraumes, die vollständige Erneuerung des Duschbereiches im linken Flügel des Bades sowie die Sanierung des Daches de Eventbanja in der Saunalandschaft.

„Am 1. September öffnen Erlebnis- und Sportbad, die Saunalandschaft und der Wellnessbereich wieder. Die Besucher dürfen sich dann beim großen Anbadetag auf aufregende Wasserspiele, coole Musik von DJ Phil. Harmonic und ein ganz besonderes Turm-Erlebnis freuen“, verspricht Vivien Bayer.