Siedlung am Voßkanal geplant

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Stadtverwaltung Zehdenick gibt die Hoffnung nicht auf, dass zumindest aus Teilen der Ferienhauslandschaft noch Realität wird. Erneut sollen die Abgeordneten nach der parlamentarischen Sommerpause über die Aufstellung eines Bebauungsplanes befinden. Diesmal geht es um eine Areal am Voßkanal.

Zuletzt hatten sich die Stadtverordneten im Juni 2012 mit dem Areal beschäftigt. Damals ging es vor allem darum, hochwertige Wohnungen und Eigenheime zu bauen. Im Blick hatte die Stadt damals gutverdienende Ingenieure, die beim Automobilzulieferer ZIMK beschäftigt sind. Doch daraus wurde nichts. Das Verfahren wurde nicht weitergeführt. Nun aber keimt neue Hoffnung: Es sei ein Investor für die Gesamtfläche zwischen Triftweg und Castrop-Rauxel-Allee gefunden. Nun stimmt aber dessen planerische Konzeption mit den Planungsvorstellungen überein. Weshalb nun ein neuer Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst werden soll. Planungsziel sei die Ausweisung von Ferienhaus- und Ferienwohnungstandorten sowie einem Wochenendhausgebiet am Standort Kohlehafen. Eingerahmt wird das Areal von der Aral-Tankstelle, der Kita „Sonnenschein“, dem Voßkanal und der Wohnsiedlung am Triftweg. Das Gesamtgebiet soll sich in mehrere, voneinander in der städtebaulichen Dichte, der Architektursprache und der verschiedenen Benutzergruppen unterscheidenden Quartiere aufteilen. Jedes dieser Teilgebiete soll jeweils ein homogenes Erscheinungsbild bekommen. „Wichtig ist eine gute Durchgrünung, die auch die Gliederung in die verschiedenen Teilquartiere unterstreichen soll“, heißt es in der Beschlussvorlage, die die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Donnerstag, 23. August, ab 19 Uhr im Rathaus beraten sollen. Abgerundet werde das touristische Angebot durch die Erweiterung der vorhandenen Hafenanlage des Kohlearals zu einer großzügigen Marina im Zentrum der Ferien- und Freizeitanlage. Begleitet werden soll diese Marina von Versorgungs- und Gastronomieeinrichtungen als Service für die Nutzer. Doch damit nicht genug: Weitere Planungsziele seien die Anlage einer Uferpromenade entlang des Vosskanals mit einer Verbindungsmöglichkeit bis ins Stadtzentrum. Außerdem sollen Grünflächen für sportliche Aktivitäten auf dem Areal entstehen. „Die Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes soll in erster Linie der Gewinnung von zusätzlichen Erschließungsoptionen dienen, um den zusätzlichen Verkehr zu entzerren“, weißt die Verwaltung hin. Die Vorstellung des städtebaulichen Konzeptes erfolgt in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Arbeit am 23. August ab 19 Uhr im Rathaus.