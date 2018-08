Führungen entlang der Stadtmauer zum Tag des offenen Denkmals

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Groß ist das Staunen bei Touristen, betrachten sie die Stadtmauer von Gransee. So groß wie das kolossale Bauwerk selbst. Anlässlich des bevorstehenden Tages des offenen Denkmals rückt das beeindruckende Zeitzeugnis am zweiten September-Wochenende in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Unter anderem Führungen entlang der Mauer sind geplant, außerdem vor und in der Druckerei von Marc Berger der beliebte Kunst- und Handwerkermarkt. Flyer für das Ereignis hat das Amt Gransee nun fertiggestellt. Einer widmet sich ausführlich der Respekt einflößenden Einfriedung für Gransee.

Als Autor konnte Udo Tutsch gewonnen werden, ein Kenner der städtischen Geschichte, der weiß, wovon er spricht. Der pensionierte Lehrer ist ein waschechter Ackerbürger, 1943 in Gransee geboren. In der jüngeren Stadtgeschichte kennt er sich bestens aus, stets aber bleibt er bescheiden im Hintergrund. So sagt er, länger zurückliegende Ereignisse betreffend, habe er durchaus nachgehakt und nachgeschlagen. Etwa in alten Chroniken. Unweit der historischen Mauer habe er einst gewohnt, auf dem damals für ihn noch größeren Bauwerk als kleiner Junge auch schon gespielt.

Von frühester Jugend an reizte ihn überdies zu beobachten, wie sich die Entwicklung von Gemeinwesen, vorzugsweise Städten vollzieht, wie das Leben in ihnen mäandert, sich städtische Strukturen entfalten. So sammelte Tutsch leidenschaftlich gerne Stadtpläne, als 15-Jähriger zeichnete er eine Granseer Straßenübersicht von freier Hand ohne Zuhilfenahme irgendwelcher Quellen – heutzutage undenkbar.

Tutsch studierte den Lehrerberuf, Mathematik und Physik als Hauptfächer, unterrichte Schüler erst in Fürstenberg und dann in der Heimatstadt. Im Rahmen von Stadtführungen gibt der Pensionär sein Wissen gerne weiter. Sohn Christian, Bauexperte in der Amtsverwaltung, ist es zu verdanken, dass der alte Hase seine vorzüglichen Kenntnisse nun auch bei der Herstellung des Flyers einbringen konnte.

„Einmal um die Stadtmauer“ lautet der Titel des Flyers, für den die Druckerei Schwarzdruck von Marc Berger das Layout besorgte und den Druck verantwortet. Historische Aufnahmen und moderne Fotos ergänzen die Präsentation von acht Stationen: etwa die Wallgärten an der Stadtmauer, Weichhäuser in der Südpromenade oder den Zugang in die Altstadt auf dem Platz der Jugend. Und dann das Kernstück des Flyers: Ausführlich beschreibt Udo Tutsch den Rundgang und die Passage der einzelnen Stationen.

Und es kommt zu der einen oder anderen Überraschung, wenn sich der Betrachter in den Flyer vertieft. Wer weiß denn zum Beispiel noch, dass das Südtor der Mauer als Bullerberg überliefert ist?

Mehr noch: Eine weitere reizvolle Überraschung dürfte selbst für Einheimische sein, dass am 8. und 9. September bei den Führungen nicht nur die Mauer beschritten, sondern auch ihr Vorposten, die alte Warte unweit des Krankenhauses angesteuert wird – und bestiegen, wie Udo Tutsch schmunzelnd ankündigt.

Doch damit der Überraschungen nicht genug: Schüler des Strittmatter-Gymnasiums stellen in Szenen nach, was Ritter Lüdicke und der falsche Waldemar mit Gransee zu tun hatten und wie dazumal ein Gottesgericht aussah. Außerdem wird ein für manchen Zeitgenossen immerwährendes Thema dargestellt: „Was Gransees Weiber zu keifen hatten“, wie es humorvoll in einer Ankündigung heißt.

Warum aber gibt es eigentlich noch das selten gewordene Bauwerk? Stadtführer Udo Tutsch fasst lapidar zusammen: Die Granseer Stadtmauer habe Jahrhunderte überdauert, eine Erweiterung der Stadt war ohnehin nicht notwendig. Militärstrategische Bedeutung hatte die Mauer überdies nicht. Sie musste für die Einheimischen auch nicht als Lieferant von Baumaterial dienen, genug Feldsteine gab es in der Umgebung auf märkischen Äckern.