Schutz vor Sonne und Lärm

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für den Ausbau von 13 Frankfurter Kitas stehen 580 000 Euro zur Verfügung – drei Viertel davon werden im Rahmen des „Landesinvestitionsprogramms in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung 2018 - 2019“ gefördert. Angegangen werden Probleme wie Schall- und Sonnenschutz.

Früher hatte die Fassade der Kita Bambi ein Gestell, das die Strahlen der Sonne brechen und die Hitze etwas vom Haus weglenken konnte – auf den Bildern aus den 90er Jahren ist das Metallgerippe genau zu sehen. 2015 und 2016 wurde dann die Außenfassade gedämmt, das Sonnenschutzgestell musste gehen. Nicht nur in die Räume knallt die Sonne, auch auf dem Hof gibt es nur ein paar schattige Plätze. Zwar, sagt Kitaleiterin Bärbel Frömme und zeigt noch einmal auf das alte Foto, gibt es im Gegensatz zu früher jetzt Schatten spendende Bäume auf dem Hof. Auch Sonnensegel wurden angebracht. Doch wenn die Sonne wandert, wandere auch der Schatten. „Wir können nicht 100 Sonnenschirme raustragen“, erklärt sie. „Die Kinder sollen jeden Tag raus und brauchen die Freiheit des Spielplatzes.“ Schatten, gerade bei einem so heißen Sommer wie dieses Jahr, sei dabei wichtig. Deshalb müssen Markisen her – die könnten auch vor Regen schützen.

Ein weiterer Knackpunkt in der Kita ist der Schallschutz. „Ich habe das Gefühl, dass die Lautstärke nicht nach draußen geht, sondern drinnen bleibt“, beschreibt Bärbel Frömme die Situation. Im Sport- und im Musikraum gebe es das Problem; wenn Gruppen der 230 Kinder im Essenraum sitzen und „schnattern“, sei es zum Teil sehr laut. „Das ist eine Belastung für das kindliche Gehör“, sagt auch Stellvertreterin Ute Schulz. Für die Entwicklung und Entfaltung der Kinder sei der Lärm anstrengend. „Da gibt es schöne Möglichkeiten, wie Wolken an der Decke“, erklärt Bärbel Frömme, „die die Lautstärke sozusagen aufsaugen.“ Seit fast 30 Jahren steht auf dem Hof außerdem ein Duschbaum. Dieser soll einen Fallschutz bekommen, dass die Kinder sich nicht weh tun können, wenn sie sich im Sommer darunter abkühlen.

Für die Maßnahmen hatte die Kita Fördermittel beantragt. Von den Kosten in Höhe von knapp 110 000 Euro wurden etwa 82 000 aus dem „Landesinvestitionsprogramm in die Infrastruktur der Kindertagesbetreuung 2018-2019“ bewilligt, der Rest sind Eigenmittel. „Wir freuen uns, dass wir die Fördermittel bekommen“, sagt Bärbel Frömme.

Schallschutz ist auch im Kinderhaus am Südring ein Thema, ebenso Arbeiten an den Türen. 77 000 Euro wurden dafür bewilligt. Die Badsanierung in der Kita Hans und Hanka kostet gut 61 000 Euro. Die Kosten für den Umbau der Ausgabeküche und des Spielturms der Kita Schmusebacke sind mit 9500 Euro die auf der Liste mit 13 Kitas niedrigsten. 5700 Euro davon kommen vom Land. Gefördert werden in diesem Fall nur 60 Prozent des Betrages, weil es sich nicht um ein städtisches Gebäude handelt. Dasselbe gilt für die Kitas Finkenhäuschen (16 000 Euro für Schallschutz) und Spielhaus (ca. 28 000 Euro, Schall- und Sonnenschutz). Die anderen Maßnahmen, in städtischen Gebäuden, werden zu 75 Prozent gefördert, ein Viertel kommt von der Stadt. Insgesamt stehen 580 000 Euro für diese und die Kitas Am Sonnensteig, Kinderland am Park, Moosgärtlein, Oderpiraten, Oderknirpse, Hilde Coppi und Am Mühlental zur Verfügung. Knapp 428 000 Euro sind Fördermittel des Landes. Werden weitere Mittel bestätigt, könnten außerdem rund 30 000 Euro in die Kita Regenbogen fließen.