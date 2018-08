Ausstellung zu DDR-Plaste endet Sonntag

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Nur noch bis Sonntag ist im Müllroser Heimatmuseum die Sonderausstellung „Plaste. Material – Geschichte – Design“ geöffnet. In der Ausstellung werden Haushalts- und andere Alltagsgegenstände aus Plaste, die in der DDR produziert worden waren, gezeigt. Konzipiert worden ist die Wanderausstellung vom Dok-Zentrum DDR-Alltagskultur Eisenhüttenstadt und der Fachhochschule Köln.

Das Interesse an der Sonderschau ist groß. In dieser Woche gehörte Eva Pappritz zu den Besuchern. All die Dinge, die einst zum Alltag gehörten, noch mal zu sehen, sei für sie „eine schöne Erinnerung“, sagte die Dresdnerin, die derzeit zusammen mit ihrem Mann Urlaub macht im Schlaubetal. „Vieles kenne ich noch von früher.“ Und manches benutzt sie auch noch. Beispielsweise Milchflaschenverschlüsse aus Plaste. „Wenn ich Vanillesoße koche, kommt diese anschließend in eine alte Milchflasche und dann der Deckel drauf – so kann sich keine Haut auf der Soße bilden.“ Momentan sei sie auf der Suche nach „neuen“ Flaschenverschlüssen.(gro)

Öffnungszeiten: heute 10 Uhr bis 16 Uhr, Sa/So 10 Uhr bis 14 Uhr