Bäume leiden unter der Hitze

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von

Die Hitze und die Trockenheit der vergangenen Wochen setzt auch den Bäumen im Stadtgebiet zu. „Schäden werden jetzt schon besonders an Birken und Kiefern sichtbar“, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. Einige Gehölze müssen gefällt werden.

13 900 Bäume im Einzelstand und noch einmal zirka 25 450 Bäume in flächenhaften Beständen: Für diese Bestände im Stadtgebiet ist die Stadt Eisenhüttenstadt zuständig. Angesichts der großen Zahl von Gehölzen wird schnell klar, dass bei Hitze und großer Trockenheit nicht alle Bäume mit Wasser versorgt werden können – allerdings auch nicht müssen. „Alle Jungbäume der Pflanzjahre 2014 bis 2018 werden mit 80 bis 100 Liter Wasser je Durchgang versorgt“, erklärt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung. In diesem Jahr seien es bis zu drei Durchgänge monatlich. „In regenreichen Jahren sind es nur ein bis zwei Durchgänge, unter Berücksichtigung der natürlichen Niederschlagsmengen“, erklärt der Fachbereichsleiter.

Aber nicht nur die Bäume erhalten in diesem Jahr eine Extra-Dusche. Momentan seien dauerhaft zwei Multicar der Stadtwirtschaft, die im Auftrag der Stadt die Grünflächenpflege übernimmt, im Einsatz, sagt Michael Reichl. „So werden täglich bis zu 24 000 Liter Wasser in die Grünflächen der Stadt ausgebracht.“ Zusätzlich würden auch alle fest installierten Beregnungsanlagen jeden Montag, Mittwoch und Freitag – in Ausnahmesituationen sogar am Wochenende – laufen. In regenreicheren Jahren ist auch dort der Aufwand wesentlich geringer.

Die Trockenheit und damit der erhöhte Wasserverbrauch machen sich auch im Haushalt der Stadt bemerkbar. Michael Reichl erklärt, dass sich die Kosten für das Bewässern erhöht haben. „Im Verhältnis zum Vorjahr sind bis Ende Juli für die Bewässerung der Bäume zirka 4300 Euro und für die Grünflächen – Rasen, Blumen, Stauden, Rosen – zirka 3600 Euro an Mehrkosten entstanden“, so der Fachbereichsleiter.

Trotz des zusätzlichen Aufwandes lassen sich jetzt aber schon Schäden an Gehölzen verzeichnen, die auf die Trockenheit zurückführen sind. Michael Reichl nennt vor allem Birken und Kiefern, die unter der Trockenheit leiden, und wo sich jetzt schon bei einigen Exemplaren so irreparable Schäden zeigen, dass nur noch eine Fällung bleibt. „Zur Fällung sind bislang 14 Jungbäume und sieben Birken angezeigt“, sagt Michael Reichl. „Einzelne Kiefern wurden in die Bobachtung aufgenommen.“ Darüber hinaus müssen müssen nach derzeitigem Stand 28 weitere Bäume gefällt werden. Das ist Ergebnis der turnusmäßigen Baumkontrollen durch einen externen und unabhängigen Baumgutachter. Diese Maßnahmen müssen ergriffen werden, um die Verkehrssicherheit auf Straßen, Wegen und Plätzen zu gewährleisten. Gründe dafür sind zum Beispiel Krankheitszeichen wie Pilzbefall, Absterbeerscheinungen oder auch, wenn sich ein Baum bedenklich neigt.

Auf den Grünflächen und den Beeten, die die Stadtwirtschaft betreut, lassen sich solche Schäden allerdings nicht feststellen. Vielmehr stellt Michael Reichl fest: „Es gibt keinen verbrannten Rasen im Stadtgebiet und die Blumenflächen sind attraktiv.“ Deshalb gelte der Dank auch den Pflegekräften.