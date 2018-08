Starke Bilder für einen Kreiskalender gesucht

MOZ

Beeskow Die Kreisverwaltung sucht „starke Bilder“ zum Thema „Land und Leute in Oder-Spree. Der Fotowettbewerb anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Kreises läuft noch bis Ende September. Die aussagekräftigsten Motive sollen in einer Ausstellung präsentiert werden. Außerdem ist ein Kalender mit den schönsten Motiven für das kommende Jahr geplant.

„Wir suchen Bilder, die den Kreis als lebenswerte Region zeigen. Eindrucksvolle Landschaften sind eine Seite, aber auch das Ortsjubiläum, Festumzüge oder das Altagsgeschehen können eindrucksvolle Motive liefern“, sagt Mario Behnke, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Themenvielfalt sei ausdrücklich erwünscht.

Gefragt sind Aufnahmen von unvergesslichen Momenten, nachhaltigen Begegnungen, prägenden Gebäuden und Landschaften zu allen Jahreszeiten. Nur hinsichtlich des Bildformats gibt es eine Einschränkung. Wegen der geplanten Kalenderproduktion sind ausschließlich Querformate möglich. Die abgelaufenen Kalenderblätter können anschließend als Postkartengruß aus Oder-Spree auf Reisen gehen.

Die ersten Bilder sind auch bereits beim Kreis eingegangen. In der Verwaltung hofft man aber auf noch mehr Vielfalt, um für die Ausstellung und den Kalender mehr Auswahlmöglichkeiten zu haben. Lohnende Ereignisse für ein Motiv könnten an diesem Wochenende die Oper Oder-Spree auf der Burg und in Neuzelle und am kommenden Wochenende die Lange Nacht in Beeskow oder der Tag der offenen Tür der Kreisverwaltung sein.

Jeder Wettbewerbsteilnehmer kann bis zu drei Fotos an die Mailadresse fotowettbewerb@l-os.de einreichen. Einsendeschluss ist am 30. September 2018. Alle Details zum Fotowettbewerb können unter www.l-os.de/fotowettbewerb nachgelesen werden.