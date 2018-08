Fast bereit für den Schulstart

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Beeskow. Am Montag beginnt das neue Schuljahr. Die Stimmung an den Schulen vor dem Unterrichtsstart ist unterschiedlich. Einige fühlen sich gut vorbereitet auf die neuen Schüler, andere haben noch mit Baustellen oder unbesetzten Lehrerstellen zu kämpfen.

„Bei uns ist alles super“, teilt Britta Rieger, Schulleiterin der Rolf-Zuckowski-Schule in Lindenberg mit. Wie im vergangenen Jahr wird es auch im neuen Schuljahr drei Flexklassen, also jahrgangsübergreifende Klassen geben. Insgesamt werden 30 Kinder eingeschult. Mit der Feuerwehr geht es Sonnabend von der Feierstunde zur Schule. Alle Lehrerstellen seien besetzt, das Team gleich geblieben.

In Tauche gibt es dieses Jahr eine erste Klasse. Für die Einschulung gibt es Samstag wieder die bewährte Feier mit Clown, erzählt Schulleiterin Simone Rose: „Dieses Jahr ist der Clown sogar die Mutter von einem Kind, das eingeschult wird.“ Außerdem werde die dritte Klasse ein Programm mit Gedichten und Liedern bieten. „Auch wir Lehrer freuen uns auf den Schulbeginn“, sagt Simone Rose.

Etwas nachdenklichere Töne kommen von der Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow. „Das Schulamt ist noch dabei, die Stellen bis Herbst zu besetzen“, sagt Schulleiter Frank Boywitt. Mehr dürfe er zu dem Thema nicht sagen. Er versichert aber, dass der Unterricht abgesichert sei. Wie im vergangenen Jahr bietet die Schule als zweite Fremdsprache Russisch an, da es keinen Französischlehrer gibt. Drei neue Klassen und eine Förderklasse werden eröffnet.

Am Rouanet-Gymnasium in Beeskow freut sich Schulleiter Klaus-Jürgen Teichert, dass dieses Jahr sogar fünf siebte Klassen mit insgesamt 122 Schülern zustande gekommen sind: „Das sind so viele wie noch nie“, sagt er. Im vergangenen Jahr waren es noch 98 neue Schüler. Alle Lehrerstellen seien außerdem „perfekt besetzt“, berichtet der Schulleiter.

Die Situation an der Europa-Schule in Storkow, die eine Grund- und eine Oberschule anbietet, hat sich im Vergleich zum Vorjahr entspannt: „Wir haben dieses Jahr zum Glück kein Problem mit Lehrermangel. Das ist auch für uns nicht selbstverständlich“, sagt die Primarstufenleiterin Sabine Merschin. Im Vorjahr waren an der Europaschule zur gleichen Zeit noch nicht alle Stellen besetzt. Größere Bauarbeiten haben in den Ferien nicht stattgefunden. Bald soll laut Sabine Merschin aber ein Aufzug im Schulhaus eingebaut werden.

Die neuen Grundschüler, aufgeteilt in sechs Flexklassen, erwartet bei der Einschulung eine Überraschung mit dem Storkower Maskottchen Storki.

Ein bisschen Improvisationsvermögen ist momentan an der Fontane-Grundschule in Beeskow gefragt. Dort wurden in den Ferien in den Unterrichtsräumen neue Akustikdecken verbaut. Entgegen aller Hoffnungen seien die Arbeiten auch bei Schulbeginn noch nicht fertig, berichtet Schulleiterin Annette Genzel: „Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu improvisieren.“ 23 Abc-Schützen, darunter drei Sprachförderschüler, werden Sonnabend dort einge­-­schult.

An der Grundschule an der Stadtmauer in Beeskow beginnen neben einer Sonderpädagogin auch eine Referendarin und eine junge Frau mit einem freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) ihren Dienst an der Schule. Bei der Einschulung am Sonnabend führen Viertklässler das Musical „Der kleine Eisbär ist weg“ auf. 50 Abc-Schützen in zwei Klassen beginnen ihre Schullaufbahn. Zwei Zwillingspärchen sind darunter. Auch in Görzig sind zwei Zwillingspärchen unter den neuen Schülern. Zwei Flexklassen sind an der Schule zustande gekommen. „Zu den Lehrerstellen darf ich laut staatlichem Schulamt keine Auskunft geben“, sagt Schulleiterin Sabine Limburg.

In Lieberose beginnt eine Klasse ihre schulische Laufbahn. Treffpunkt ist erst an der Darre, danach geht es weiter zur Schule. In Friedland werden 24 neue Schüler in zwei Flexklassen neu eingeschult. Alle Lehrerstellen seien besetzt, teilt Schulleiterin Elke Lange mit. Der Schulchor singt bei der Feier in der Mehrzweckhalle.