Lust auf weitere Runden

Matthias Haack

Prignitz/Ruppin Wenn dieses magere 1:0 des Drittligisten keine Überraschung ist! Am Mittwochabend wurde der Pflichtspielbetrieb des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB) eröffnet. Pokalverteidiger Energie Cottbus schrammte wegen nur eines Treffers in Glienicke (Landesklasse) an einer Verlängerung und damit einer Sensation vorbei.

Auch sechs Vertreter aus Prignitz/Ruppin stehen in diesem zweiten Wettbewerb der Saison, die am 22. Juni 2019 enden wird. Steigen die Landesligisten aus Neustadt, Wittstock, Perleberg und Pritzwalk erst am morgigen Sonnabend ins Geschehen ein, so will Brandenburgligist MSV Neuruppin bereits heute Abend die Hürde FC 98 Hennigsdorf nehmen. Anstoß beim Landesligisten ist um 18.30 Uhr.

Solch eine Runde wie 2017/2018, als der MSV in Halbfinale kam, „macht schon Appetit“, sagt Trainer Henry Bloch. „Nur muss man sich solche Spiele wie gegen Strausberg oder Babelsberg erarbeiten.“ Bloch ist in der „glücklichen Lage“ beim FC 98 „viele Alternativen“ nutzen zu können. Das gibt die Personaldecke allemal her. „Wir gehen mit Selbstvertrauen ins Match.“

Sechster Ruppiner im Bunde ist Union Neuruppin. Die Gildenhaller qualifizierten sich als Kreispokalsieger für diesen Wettbewerb und sind gegen den Oberligisten BSC Süd 05 am Sonnabend zwar im Heimvorteil, jedoch in einer deutlichen Underdog-Rolle. Bereits zwei Pflichtspiele hat die Elf von Özkan Gümüs hinter sich, zweimal verlor sie – 1:3 in Greifswald und 0:2 daheim gegen Zehlendorf. Ein Erfolg im Pokal täte der Süd-Seele gut.

„Wir wollen uns nach der zweieinhalbstündigen Autobahn-Anreise belohnen, wollen als Favorit beim Landesligisten weiterkommen“, nennt Trainer Jan Mutschler das Ziel der Frankfurter. „Wir müssen gegen Neustadt willensmäßig gegenhalten“, fordert der Ex-Neuruppiner, der seine Mannschaft viermal in der Woche zum Training bittet. Schwarz-Rot ist morgen zwar Gastgeber, weicht jedoch wegen der Sanierungsarbeiten im Hans-Beimler-Stadion auf das Areal des FC Blau-Weiß Wusterhausen aus. Das „Heimspiel in der Fremde“ hat weiterhin Bestand: gegen FC Schwedt und auch gegen Hansa Wittstock (25. August beziehungsweise 15. September. Beide Partien werden in Zernitz angepfiffen. Am 3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit – ist das erste echte Heimspiel gegen FSV Babelsberg 74 vorgesehen.

Wie ein Favorit ins Straucheln geraten kann, zeigte am Mittwoch die Elf aus Glienicke. Dass für Cottbus nicht alles so wie gewünscht lief, war schon nach einer Viertelstunde zu sehen. Zwar führten die Gäste durch einen Treffer von Fabian Friedemann Graudenz nach einer flachen Hereingabe von Kevin Scheidhauer (8.). Doch Trainer Claus-Dieter Wollitz war phasenweise überhaupt nicht mit dem zufrieden, was er auf dem Platz zu sehen bekam.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde erhob sich der Coach und forderte lautstark „viel mehr Tempo“. Dass er nahezu im gleichen Atemzug auch drei seiner Jungs zum Warmmachen schickte, war für die gastgebenden Fortunen so etwas wie die Bestätigung, einiges richtig gemacht zu haben.

Nach gut zehn Minuten gelang es den Glienickern immer mal wieder, für Entlastung zu sorgen. Und fast hätte ein stark vorgetragener Spielzug sogar den Ausgleich bedeutet. Pascal Müller zwang Keeper Kevin Rauhut zu einer Glanzparade mit der linken Hand. „90 Prozent der Torhüter halten den nicht“, war sich Müller absolut sicher. Glienicke lief gegen den Drittligisten alles andere als nur hinterher und hatte in der 75. Minute erneut die Riesenchance zum Ausgleich. Allessandro Alkmim De Almeida Junior scheiterte aus kurzer Distanz an Rauhut.

Trainer Wollitz wollte in dieser Begegnung den bisherigen Reservisten Spielpraxis und Rhythmus geben. Gegen Glienicke sei es für seine Jungs ein Casting für das DFB-Pokalspiel gegen den SC Freiburg, sagte der Coach. Auch Max Grundmann, der früher beim SV Zehdenick spielte, und Malte Karbstein, ehemals MSV Neuruppin, sollten sich anbieten. Wollitz weiter: „Ich glaube, dass sich hier keiner für Freiburg angeboten hat. Viele haben einfach nicht die Leistung gezeigt, die ich von ihnen erwartet habe. Wenn man so etwas nur als Pflichtaufgabe ansieht, kann nicht mehr dabei herauskommen.“ Das, was er eigentlich von seinen Spielern sehen wollte, sei eher charakteristisch für das Spiel des Gegners gewesen. „Glienicke hat das wirklich sehr ordentlich gemacht, hat leidenschaftlich und mit unwahrscheinlich viel Freude gespielt.“

Schiedsrichter Toni Bauer brachte es auf den Punkt: „ Für Glienicke ist es ein annehmbares Ergebnis. Das Spiel war aus meiner Sicht durchaus fair. Das lag sicherlich auch daran, dass bei Cottbus die halbe A-Junioren-Mannschaft mitgespielt hat. Wenn die durchdrehen, spielen sie nie wieder.“

FC Energie Cottbus: Rauhut - Knechtel, Geisler (61. Stanese), Scheidhauer, Gehrmann, Karbstein, Graudenz, Grundmann, Baude, Beyazit (49. Broschinski), Schneider (73. Raak)