Ziel verfehlt? Na und!

Berlin (freier Autor) Gehört die anhaltende Hitze zum Wetter oder zum Klimawandel? Eine naheliegende, aber nicht unbedingt sinnvolle Diskussion.

Denn dass es wärmer wird auf der Erde und dass die Meeresspiegel steigen, kann man messen. Die Schlussfolgerung sollte sein, alles Menschenmögliche zu unternehmen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Wer nicht wie die Trumps und Gaulands dieser Welt denkt, hat sich von der Wissenschaft davon überzeugen lassen, dass eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes höchst sinnvoll ist. Auch unsere Regierung teilt diese Ansicht. Aber sie hat die Einhaltung des Klimazieles 2020 aufgegeben.

Angeblich will die Koalition alles tun, um wenigstens in die Nähe der versprochenen CO2-Reduzierung zu kommen. Das kann nicht ernst gemeint sein. Seit 2009 stagniert der CO2-Ausstoß in Deutschland. Aber es gibt weder eine Extrasteuer auf extra große SUVs, noch wird die Subventionierung des Flugverkehrs beendet. Und wenn Greenpeace eine Studie vorlegt, nach der man die Braunkohleverstromung sofort um ein Drittel herunterfahren könnte, werden Wirtschafts- und Regionalinteressen wieder viel wichtiger sein, als die globale Verantwortung. Das ist auch der Grund, warum die Klimaziele nicht erreicht werden.