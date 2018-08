Mehr Aufwand für die Streckenpflege

Anett Zimmermann

Reichenberg (MOZ) Für insgesamt 100,643 Kilometer Radwege hat der Landkreis Märkisch-Oderland inzwischen die Pflege übernommen. Damit soll ein möglichst einheitlicher Zustand gewährleistet werden. In den nächsten Monaten werden weitere Strecken hinzukommen.

Drei Radwegewarte der Kreisstraßenmeisterei in Reichenberg schwärmen zwischen Anfang April und Ende Oktober zu den touristischen Radwegen wie den Oderbruchbahnradweg oder auch die Tour Brandenburg in Märkisch-Oderland aus. „Wir haben immer wieder mal Anfragen aus Kommunen, ob wir die Pflege für weitere Wege oder Abschnitte übernehmen“, sagt Sabine Poganiatz. Sie ist die Leiterin der Kreisstraßenmeisterei und prüft dann, ob die Strecken dafür in Frage kommen.

„Bedingung ist, dass es sich um einen Radweg handelt und dieser eine überörtliche Funktion hat“, erläutert sie und kann dazu bisher nur ein Beispiel nennen: etwa 300 Meter an der Buckower Kleinbahn, an der ein Zweig des Oderbruchbahnradwegs verläuft. In Höhe des Haltepunkts in Waldsieversdorf hätte die Gemeinde beziehungsweise das Amt Märkische Schweiz eigentlich übernehmen müssen, weil dort auch noch die Zufahrten zu einigen Grundstücken sind. „Das macht aber wenig Sinn, wenn wir dieses kurze Stück ohnehin befahren müssen, um die Pflege des Radweges insgesamt abzusichern. Dann können wir auch durchziehen.“

An anderen Stellen steht dies für das nächste Jahr bevor. So hatten die Gemeindevertreter von Oderaue nach mehr als zwei Jahren Diskussion zum Beispiel erst kürzlich der Übernahme der Verkehrslast des Radwegs auf dem Hauptoderdeich zugestimmt. In dieser Saison seien die Wegewarte erstmals auf zwei in Wriezen beginnenden Teilstücken im Einsatz gewesen – vom Umspannwerk bis zur Deichscharte und von der Landesstraße 28 bis zum Ortseingang von Altwriezen.

Doch es gibt, so Sabine Poganiatz, noch immer einige Abschnitte, um die sich Kommunen selbst kümmern, darunter zum Beispiel die Tour Brandenburg in Reichenow-Möglin. Und so rechnet sie damit, dass mit der Zeit noch einige Kilometer mehr hinzukommen. Dabei hat sie geplante Lückenschlüsse wie zwischen Altranft (Bad Freienwalde) und Altgaul (Wriezen) noch nicht berücksichtigt.

Jeweils mindestens viermal sind die Radwegewarte der Kreisstraßenmeisterei während der Saison auf den Strecken unterwegs. „In diesem Jahr haben wir bereits am 20. März angefangen“, sagt Sabine Poganiatz und fügt hinzu: „Sobald schönes Wetter ist, sind die Radfahrer wieder unterwegs.“ Mitunter müsse auch früher eingegriffen werden, weil die Vegetation schon sehr weit ist. Zu Saisonbeginn werde gekehrt, Laub und Astwerk von den Wegen entfernt und eine Streckenkontrolle vorgenommen.

Für die Gehölze und Bäume am Wegesrand seien weiterhin die Kommunen zuständig, auch für das Abfräsen der Bankette. „Wir informieren die Gemeinden, wenn es Gefahrenquellen zu beseitigen gilt.“ In der Regel werde da auch schnell reagiert. „Es gibt konkrete Ansprechpartner und das funktioniert meist wirklich gut.“

Ein Hauptaugenmerk der Instandhaltung lag, so die Leiterin der Kreisstraßenmeisterei, zuletzt auf dem 9,6 Kilometer langen Teilstück des Oderbruchbahnradwegs zwischen der Deichscharte Wriezen und der Eisenbahnbrücke in Bienenwerder. „Da hatten wir viele Risse und Senkungen, die wir beseitigt haben.“ Zum Teil sei Asphalt auch heiß aufgebracht worden. „Bei den älteren Strecken, die zwischen 2002 und 2006 gebaut wurden, steigt der Unterhaltungsbedarf. Das ist normal.“ Sabine Poganiatz freut sich über den deutlich sichtbaren Erfolg. Schließlich ist sie an Wochenenden mit ihrem Mann selbst gern mit dem Fahrrad in Märkisch-Oderland unterwegs. In diesem Falle habe es aber ebenfalls Dank und Lob aus der Verwaltung des Amtes Barnim-Oderbruch gegeben.

Aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen beginnen die Radwegewarte seit drei Wochen bereits um 5.30 Uhr und damit eine Stunde früher mit ihrem Dienst. „Daran werden wir wohl noch eine Weile festhalten“, meint die Leiterin der Kreisstraßenmeisterei. Zusätzlich stünden Getränke zum Mitnehmen bereit. Seit Mai werde vor allem gemäht. „Und sehr viel Müll eingesammelt“, fällt Sabine Poganiatz noch ein Ärgernis ein. Doch sie schaut lieber nach vorn. „Als Nächstes wollen wir uns die Beschilderungen genauer anschauen.“