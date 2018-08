„Wir hatten die falschen Zahlen zur ländlichen Entwicklung“

Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Mit Kerstin Kircheis hatten die Golzower am Donnerstag eine sehr interessierte Gesprächspartnerin beim Bahnhofsgespräch. Die verkehrspolitische Sprecherin der SPD Landtagsfraktion hat selbst einmal bei der Bahn gearbeitet und sie kennt die Probleme des ländlichen Raumes. Sie bekannte sehr froh zu sein, dass die Zeit des Glaubens an einen raschen demografischen Wandel im ländlichen Raum und einen Abbau der Infrastruktur vorbei sei. „Wir hatten die falschen Zahlen“, sagt sie. Jetzt habe man umgesteuert und müsse nachholen, was versäumt wurde. Für die Ostbahn bedeute es, dass die Elektrifizierung vorangetrieben werden muss. Sie verwies auf den von Ministerpräsident Dietmar Woidke initiierten Bahngipfel, bei dem zumindest die Absicht formuliert wurde, die Ostbahn mit dem vom Bund angekündigten Elektrifizierungsprogramm zu fördern. „Da gibt es noch keinen Termin“ erklärte Kircheis.

Eckhard Berndt schilderte seine Erfahrungen mit dem Bahnverkehr. Der 83-Jährige nutze die Bahn oft, weil er gesundheitliche Probleme hat, Auto zu fahren. „Aber ich bin gezwungen, Auto zu fahren, weil ich mich sonst gar nicht versorgen kann. Doch die Züge sind morgens übervoll.“ Bus und Bahnlinien seien nicht aufeinander abgestimmt. Und wenn man von Golzow nach Letschin will, müsse man mit der Bahn erst nach Gorgast fahren. Viel Lob zollte der einstige Lehrer hingehen den polnischen Verbindungen von Küstrin nach Stettin oder Grünberg. Dort sind die Strecken elektrifiziert und im Gegensatz zu den deutschen seien die Preise auch viel günstiger.

Die Landespolitikerin nahm die Hinweise zum Brückenbau in Werbig, wo man die Chance auf die Vorbereitung der Zweigleisigkeit nicht ergreift, auf die schlechte Umsteigemöglichkeit in Werbig und auf die nötige Reaktivierung der Strecke Wriezen-Werneuchen mit. Auf Grund des wachsenden Zuzugs aus Berlin müssten diese Strecken entwickelt werden, so Kerstin Kircheis. Golzows Bürgermeister Frank Schütz (CDU) und sein Vorgänger Klaus-Dieter Lehmann (FDP) stellten das Bahnhofskonzept für Golzow vor, das der Umsetzung harre.

Mit Interesse nahm sie die Sorge der Einwohner zur Kenntnis, dass die Straßen in Folge eines Neubaus der Straßen-Oderbrücke in Küstrin durch die Transitlastverkehr blockiert werden. Golzows Bürgermeister Frank Schütz (CDU) übergab einen Flyer der Bürgerinitiative, die den Ausbau der B1 und der zuführenden Straßen in Vorbereitung auf die Brückenerneuerung fordert. Kerstin Kircheis zeigte viel Verständnis für die Bürgersorgen und versprach, sich dafür einzusetzen, dass die Forderungen ernster genommen würden als bisher.