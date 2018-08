Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer mit offenen Augen durch Brandenburg fährt, sieht sehr wohl, wie es um die Infrastruktur im Land bestellt ist. Wenn das Verkehrsministerium jetzt behauptet, weniger als ein Prozent der Brücken an Bundes- und Landesstraßen seien in einem besorgniserregenden Zustand, werden die maroden Eisenbahnbauwerke einfach ausgeblendet – und um die ist es wirklich schlecht bestellt.

Das Durchschnittsalter dieser „Zugbrücken“ liegt bei 86 Jahren – da stellt sich gar nicht erst die Frage nach deren Zustand. Nur: Diese Brücken gehören der Deutschen Bahn und fallen nicht in die Zuständigkeit des Verkehrsministeriums. In Brandenburg ist von 800 Bauwerken jedes zehnte sanierungsbedürftig, was die Bahn ja auch weiß.

Dies verschweigt das Verkehrsministerium. Stattdessen bemüht man sich in Potsdam lediglich, die berechtigte Kritik der Grünen-Chefin zu entkräften. Brandenburg hat ein Brückenproblem. Das nicht nach dem Motto „Augen zu und rüber“ zu lösen ist.