Sommerfest der Vereine für Jung und Alt

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Es soll das Dankeschön der Vereine an die Stadt sein, die ihnen das großzügige Vereinsgelände im Mühlenweg 6 zur Verfügung stellt. Und die Stadt hat die Einladung zum Sommerfest der Vereine gerne angenommen. Nicht nur die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Wolf, die am Donnerstagvormittag die einzelnen Feststationen besuchte, sondern auch Anwohner und Kitagruppen.

Allein drei Gruppen waren aus der Kita Wirbelwind aus Vorstadt da und amüsierten sich bei Sport und Spiel. Und auch viele Senioren folgten der Einladung gerne. Allein drei Dutzend ältere Menschen hörten sich interessiert einen Vortrag von Uli Werner an.

Das Frauen- und Familienzentrum und der Jugendsozialverbund hatten den Trainer des Bildungs- und Gesundheitssportvereins Märkisch-Oderland eingeladen, um über ein Thema zu referieren, das sie alle bewegt beziehungsweise an der Bewegung hindert: die Gelenke. Und was Uli Werner den aufmerksamen Senioren sagte, war die reine Lebenshilfe. Auch der klügste Professor könne in den seltensten Fällen Gelenkprobleme wie Arthrose, Arthritis, rheumatische und andere Autoimmunerkrankungen heilen.

„Ihr könnt euch nur selber heilen!“, rief er seinen Altersgenossen zu und setzte bei der Psyche an: „Seid dankbar für alles, was euch nicht wehtut! Beklagt und bedauert euch nicht, wenn ihr Schmerzen habt!“ Zweiter Aspekt: Ernährung. „Heute ist in so gut wie allen industriell hergestellten Nahrungsmitteln viel zu viel Zucker. 35 Stückchen Würfelzucker allein in einer Flasche Tomatenketchup. Wir essen zu viel Zucker und zu viel Fleisch.“ Und Drittens die Bewegung. Gesundheits- und Rehasport unter Anleitung und allein: „Ihr müsst selbst merken: Ach, das tut mir jetzt aber gut. Und das macht ihr weiter. Das kann kein Trainer euch abnehmen.“

Bei der Urania konnten die Teilnehmer dann im Seniorencafé ihre Erfahrungen austauschen. Die Kinder, unter ihnen viele aus Flüchtlingsfamilien, vergnügten sich unterdessen beim Bubble-Soccer oder an der Graffitiwand, die die Jugendlichen von der Produktionsschule auf dem Gelände aufgebaut haben. „Die vorherige war sieben Jahre alt“, erzählt Heidemarie Schulze, die Vorsitzende des Jugendsozialverbundes, „das Material hat die Stadt finanziert, dafür danken wir.“

Wer für die Brett- und anderen Spiele beim Sozialen Hilfeverband noch zu klein war, der ließ sich vielleicht von Inga Brandt von der Stiftung SPI ein Airbrush-Tattoo auf die Wade sprühen, so wie Hanna und Meggi. Hannas Vater Stefan Neuschl als Anwohner findet das Fest als Ferienabschluss prima. Dann gingen sie zum Basteln und ins Palettencafé.