MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf Die Polizei sucht einen Mann, der am 31. Oktober 2017 den Kassierer einer Tankstelle in Fredersdorf zwang, den Kasseninhalt herauszugeben. Er bedrohte den Kassierer mit einer Pistole. Mit dem Bargeld flüchtete der Mann dann in unbekannte Richtung.

Er wurde als sehr groß (1,85 m bis 1,90 m) beschrieben. Er war mit einem hellblauen Kapuzenpullover und einer dunklen Jeans bekleidet. Die Kapuze hatte er während der Tat noch über eine Mütze gezogen.

Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341 330-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.