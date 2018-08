Schulstart ohne Direktor

Schulranzen für den nächsten Jahrgang: Stepperin Lisa Röwert arbeitet in der Taschenfabrik Thorka in Eberswalde schon an der Kollektion 2019. Ab September ist die im Fabrikverkauf erhältlich. © Foto: Andreas Gora

Vorbereitungen für die Einschulungsfeier: Grundschullehrerin Katja Wandelt (33) aus Biesenthal begrüßt am Sonnabend an der Max-Kienitz-Schule Britz ihre ersten Abc-Schützen. In den beiden Jahren zuvor hat sie in der 3. und 4. Klasse unterrichtet. Jetzt übernimmt sie die „Flex B“. © Foto: Andreas Gora

Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Gut 550 Abc-Schützen sitzen in den Startlöchern, fiebern dem Beginn des neuen Schuljahres entgegen. Der Ranzen ist geschnürt, am Sonnabend gibt‘s die Zuckertüte. Sind auch die Schulen vorbereitet? Vielerorts heißt es: Alle Mann an Bord. Drei Schulen im Oberbarnim starten ohne Direktor.

Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde, an der Oberschule Finowfurt sowie an der Grundschule Britz waren im Februar bzw. Juli die bisherigen Direktoren in den Ruhestand verabschiedet worden. Regulären Ersatz für sie gibt es nach Informationen der MOZ bis heute nicht. Die Posten der Schulleiter sind vakant. Die drei Häuser starten mit einer kommissarischen Besetzung ins Schuljahr 2018/19.

Am „Humboldt“ ist dies Manfred Schubert, in Finowfurt Kornelia Kupfer und in Britz Karin Bieber. Für die dortige Max-Kienitz-Schule läuft das Ausschreibungsverfahren noch. So ist es zumindest der Homepage des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) zu entnehmen. Bis 30. August können sich noch Interessierte um den Posten des Direktors bewerben. Fragen zum Stand des Procederes, am Montag schriftlich in der Behörde eingereicht, blieben bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe unbeantwortet, wurden stattdessen an das Bildungsministerium weitergeleitet. Im Fall des Humboldt-Gymnasiums, das hatte das Schulamt vor Wochen gegenüber der Zeitung bestätigt, hatte der Personalrat im Zuge des Verfahrens sein Veto eingelegt. Infolgedessen musste die Ausschreibung aufgehoben und ein neuer Anlauf gestartet werden.

Wann mit einer Besetzung zu rechnen ist und wie lange die Interimslösung andauern wird, das wissen offenbar auch die Betroffenen selbst nicht. Sie seien „bis zum Einsatz eines Schulleiters“ berufen, heißt es. Trotz der Vakanzen, „es wird einen sehr geordneten Start geben“, versichert Manfred Schubert. Das neue Schuljahr sei gut vorbereitet worden. Es werden drei 7. Klassen sowie eine 5. Klasse eröffnet. Einen neuen Lehrer dürfe das Team begrüßen. Überhaupt könne er sich auf ein „erfahrenes, gut ausgebildetes und engagiertes Pädagogen-Team“ verlassen, teilt Schubert auf der Webseite Schülern und Eltern mit. Ein Schwerpunkt im kommenden Jahr, heißt es weiter, werde die Vorbereitung auf die neue Gymnasiale-Oberstufen-Verordnung sein, die 2019/20 in Kraft tritt.

„Alles startklar“, lautet auch aus Finowfurt die Botschaft. Zwei Kolleginnen seien aus der Elternzeit zurückgekehrt, so dass damit alle Lehrer-Stellen besetzt sind. Zudem gebe es am Montag gleich eine große Einweihungsparty. Die Gemeinde Schorfheide hat in den vergangenen Monaten kräftig investiert. Für rund 550 000 Euro wurde in der Sporthalle ein neuer Sanitärtrakt errichtet. Pünktlich zum Schuljahresstart wird er übergeben, so Kupfer.

Davon kann ihre Kollegin Petra Eilitz, Direktorin an der Buno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde, nur träumen, trotz neuer Alarmanlage und teilweise neuer Sanitärkeramiken. Sportunterricht eingeschränkt, heißt es dort ab Montag. Denn: Die Weitsprunganlage, die eigentlich saniert werden sollte, wird stattdessen nun gesperrt. Die Erneuerung, so hat Eilitz vom Schulträger erfahren, habe sich verzögert. Etwas holprig dürfte der Start zudem aufgrund personeller Engpässe werden. Die Schule soll zwar einige „Quereinsteiger“ bekommen, heißt es. „Allerdings teilweise erst zum 1. Oktober.“ Also gilt es zu überbrücken.

Über gleich sechs neue Pädagogen, die am Montag ihre Arbeit aufnehmen, darf sich hingegen die Goethe-Schule in Eberswalde freuen. „Alle Mann an Bord“, meldet die Schule in Stadtmitte. Ob es unbesetzte Stellen im pädagogischen Bereich im Oberbarnim gibt, dazu liegen aktuell keine Informationen vor. Konkrete Aussagen dazu will das Bildungsministerium heute auf der Pressekonferenz in Potsdam treffen. Vor einer Woche war offiziell von nur zehn offenen Stellen im Land Brandenburg die Rede. Und von etwa 1000 Neueinstellungen.

Ungeachtet etwaiger Hindernisse: Für die Einschulungsfeiern am Sonnabend sind die Klassenleiter gerüstet. An elf staatlichen Grund- und zwei Förderschulen sowie zwei freien Häusern gibt es Zuckertüten. Finow und „Bürgel“ sind mit je 75 Abc-Schützen die größten, Groß Schönebeck mit 18 Erstklässlern die kleinste Schule in der Region.