Drei Konzerte an einem Tag

Oliver Schwers

Greiffenberg (MOZ) Die Premiere ist gelungen: Erstmals haben die Uckermärkischen Musikwochen das kleine Städtchen Greiffenberg als Festivalort für gleich drei aufeinanderfolgende Konzerte entdeckt. Alle drei Konzerte waren gut besucht, vor allem auswärtige Gäste interessierten sich für das durchaus ungewöhnliche Angebot.

Denn das Festival sucht seit Jahren immer wieder nach besonderen Spielorten für klassische Musik. Ein solcher ist die im Wiederaufbau befindliche Erdholländermühle am Ortseingang. Hier spielte jetzt Oli Bott mit seinem Vibraphon in der oberen Etage. Der Zulauf war so groß, dass sogar eiligst Plätze für Zuhörer ohne Blickkontakt im Erdgeschoss geschaffen werden mussten. Schließlich ist es nicht alltäglich, ungewöhnliche Instrumente an einem so ungewöhnlichen Ort zu erleben.

Zweite Station – die Stadtkirche von Greiffenberg. Hier spielten Ivana Bilej Brokouvá (Sopran), Carlo Domeniconi (Gitarre) und Jana Steidl Kindernayova (Gitarre) tschechische, italienische und spanische Folklorelieder. Die Kirche war gut gefüllt, darunter auch eine Busreisegruppe. Gänzlich neu: Musik im Lehrerzimmer. In der früheren Schule, dem alten Gutshaus, traten Susanne Fröhlich (Flöten) und Meinrad Kneer (Kontrabass) auf. Das Publikum staunte nicht schlecht, dass eine Flöte über zwei Meter hoch sein kann. Das exzellente Kammerkonzert begeisterte das Publikum. Greiffenberg hat sich als Festspielort bewährt.