Paar begeht Jubiläumsfeier am Autobahnrand

Lisa Ludwig, Joachim Eggers

Fürstenwalde (MOZ) Sie sehen fast immer gleich aus: die Parkplätze an den Bundesautobahnen, die den Reisenden eine Rastmöglichkeit und eine Toilette bieten. Vor allem für Lkw-Fahrer sind sie wichtig, aber auch Touristen nutzen sie. Und es gibt auch lustige Begebenheiten.

Wojtek (39) und Emilia (28) aus Poznań (Polen) sind auf dem Weg nach Würzburg, um dort ein paar freie Tage zu verbringen. Nachdem sie bereits eine Pause in einer kleinen Stadt nahe ihrem Heimatort eingelegt hatten, hielten sie nun für eine weitere auf dem Rastplatz Briesenluch Nord an der A 12. „Wir sind bereits seit drei Stunden unterwegs und haben noch einen langen Weg vor uns“, erzählt die 28-Jährige. „Wir haben hier angehalten, um ein paar Sandwiches zu essen“, führt sie fort. „Und für die kostenlose Toilette“, fügt Wojtek lachend an. Nach der kurzen Stärkung macht sich das Paar wieder auf den Weg. Für die Weiterfahrt planen sie alle zwei Stunden eine Pause.

Familie Hoof aus Probsteierhagen (Kiel) macht eine Woche Urlaub bei einer Tante in Schenkendorf bei Königs Wusterhausen. Sie waren gerade in Słubice (Polen) zum Essen und Bummeln. Auf dem Rückweg wurde Fahrer Thorsten Hoof etwas müde, also steuerte er den Parkplatz an. „Ich habe mich kurz auf die Bank gelegt und mache gleich noch zwei kleine Übungen, um wach zu werden“, sagt der 46-Jährige. Währenddessen erzählen Laura (11) und ihre Mutter Nicole (47), wie gerne sie am Krummensee Baden fahren, wenn sie hier zu Besuch sind.

Ein kleiner, ungewöhnlicher Bus steht auf dem Rastplatz Lebbiner Heide an der A 12, Richtung Frankfurt (Oder). Die Halter Alexander Baltz und Francesca Torti (34) sind auf dem Weg zum Helenesee. Sie hätten auch durchfahren können, aber es gab einen Grund zum Feiern: „Wir haben extra angehalten, um den Geburtstag unseres Busses zu feiern“, sagt der 35-Jährige. Das Paar aus Berlin hat es sich zur Tradition gemacht, jedes Mal nachdem sie mit ihrem Gefährt 5000 Kilometer zurückgelegt haben, anzuhalten um dessen Geburtstag zu zelebrieren. Statt Kuchen wie sonst gab es diesmal zwar nur einen Hanuta, aber angehalten wurde trotzdem. Mittlerweile hat der Kleinbus 215 000 Kilometer auf dem Tacho und schon einige Jubiläen hinter sich. Nach der kleinen Festrunde zusammen mit Weggefährtin Anna Favero (27) geht die Fahrt weiter zur kleinen Ostsee.

Auf dem Parkplatz Kalkberge, an der A 10 zwischen Erkner und Rüdersdorf, hält am Donnerstagnachmittag eine kleine Familie in einem Auto mit dänischen Kennzeichen. Der kleine Filip, knapp ein Jahr alt, schwitzt sehr und braucht eine Pause, erklären seine Eltern, Lukasz und Kamila Lygonski. Ihre Namen klingen nicht nur polnisch, sie sind Polen, aus Bydgoszcz. Sie leben in Kopenhagen und kommen gerade vom Heimaturlaub. Noch am selben Abend wollen sie zu Hause sein. Die Rastplätze, sagt die junge Mutter, sind sauberer als in Polen, aber in Dänemark seien sie besser. „Es fehlt ein Wickelplatz“, merkt sie an.

Viele Gäste steuern nur rasch das Toilettenhäuschen an und fahren sofort weiter. Etwas mehr Zeit hat Lkw-Fahrer Matthias Forner. „Ich sitze hier meine Zeit ab“, sagt er. Er hat schon zu lange hinter dem Lenker gesessen und ist jetzt zu 45 Minuten Pause verdonnert, auch wenn sein Biorhythmus ihm sagt, er könnte locker noch nach Berlin fahren, wo er hin will. Ohne die Pause könnte er sich bei einer Kontrolle eine empfindliche Geldstrafe einhandeln. „Und für meinen Chef wäre es noch teurer.“ Forner kennt viele Rastplätze. „Man geht pinkeln, wirft seinen Müll weg und ruht sich aus“, sagt er. Wobei beim Ausruhen oft das Motorengeräusch der Kollegen stört, deren Fahrzeuge keine Stand-Klimaanlage haben.