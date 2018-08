Für die Freiheit: Lasst uns unsere Arbeit machen!

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Freiheitsstatue ist DAS Symbol schlechthin der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch die 1886 eingeweihte Figur der römischen Göttin Libertas, die eine Tafel mit dem Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung als Inschrift in der Hand hält, wankt.

Sie wankt nicht wirklich, aber das, was sie ausdrückt, bröckelt, bröckelt erheblich, weil Präsident Trump daran nagt, stärker, als es der Zahn der bald 132 Jahre, die Lady Liberty auf dem Buckel hat, vermag.

Weil die amerikanische Presse, die überregionalen wie auch die lokalen Zeitungen, durch Trump diese Freiheit in Gefahr sehen, haben sich 350 Medien gestern gleichzeitig, aber in jeweils eigenen Kommentaren dagegen verwehrt, dass ihr Präsident sie ständig als Quellen von Fake News, also von Unwahrheiten diskreditiert, ja gar als „Feinde es Volkes“ verunglimpft.

Diese einzigartige Aktion ist ein starkes Zeichen für Demokratie, für Meinungs- und Pressefreiheit. Sie ist keine Anti-Trump-Kampagne, wie manche Kritiker glauben machen wollen. Die Motivation war nicht Propaganda, die leicht zu durchschauen wäre. Die Motivation war tiefe Sorge um Amerikas größte Werte, um den Zustand dessen, was von Liberty Island, der Freiheitsinsel im New Yorker Hafen, als Botschaft in die Welt strahlt.

Wie wichtig diese Botschaft von der Freiheit als höchstem Gut ist, spüren wir auch diesseits des Atlantiks bei uns in Europa. Denn die Freiheit bröckelt auch hier. Man muss dazu erst gar nicht nach Polen, Ungarn oder in die Türkei blicken, wo es die Regierungspartei PiS, Ministerpräsident Viktor Orban, oder Staatschef Recep Tayyip Erdogan Trump gleich oder ähnlich tun und die Pressefreiheit be- oder verhindern, freie Meinung unterdrücken, indem sie Kritik verbieten und Journalisten bestrafen und wegsperren. Auch in Deutschland wird diese Freiheit, dieses in Artikel 5 unseres Grundgesetzes festgeschriebene Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit angegriffen.

Bisweilen geschieht das ein bisschen seltsam und gleicht dem Sägen am Ast, auf dem man selbst sitzt. Denn, wenn Pegida-Demonstranten oder AfD-Sympathisanten „Lügenpresse“ schreien, und mit „Halt die Fresse!“ die Berichterstattung und Kommentierung der freien Medien zum Teufel wünschen, dann können sie dies ja gerade und nur deshalb, weil auch ihre Meinungsfreiheit bei uns so sehr geschützt wird.

Ernsthafter Anlass zur Sorge besteht, wenn zum Beispiel der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Juni kritische Berichterstattung über die Rolle seines Staatsministers Klaus-Peter Murawski in einem Klinikskandal „völlig frei erfunden“ nennt, oder wenn Innenminister Horst Seehofer im selben Monat im Asyl-Streit den Medien Fake News vorwirft. Natürlich geschieht das hierzulande (noch) seltener als in Amerika, wo die „Washington Post“ Präsident Donald Trump inzwischen in über 4000 Fällen der Lüge und Falschaussage überführt hat. Doch wehret den Anfängen!

Natürlich machen Journalisten auch Fehler. Wer nicht? Unsere werden immer öffentlich. In der Öffentlichkeit müssen wir dafür geradestehen, uns entschuldigen. Und trotzdem weiter arbeiten. Wer die Meinungsfreiheit infrage stellt und bedroht, der schüttet Wasser auf die Mühlen der Despoten, Autokraten und Diktatoren. Wer verhindern will, dass die Worte politischer, wirtschaftlicher und geistiger Führer ungeprüft wahr und Gesetz werden, muss uns Journalisten unsere Arbeit machen lassen; unsere Arbeit als Überbringer von Nachrichten, als Enthüller von Tatsachen, von unbequemen Wahrheiten, als Kontrolleure der Mächtigen, als Erklärer, Bewerter, als Einordner und damit als Quellen von Urteilsvermögen. Dabei ist es völlig zulässig, am Ende anderer Meinung zu sein.