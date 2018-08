Hohe Ehrung für Fürstenwalder

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Der Fürstenwalder Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Christfried Tschepe, hat am Mittwoch in Berlin, im Rittersaal der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, das Bundesverdienstkreuz am Band erhalten. Überreicht wurde der Orden, den der Bundespräsident verleiht, durch Staatssekretär Stefan Tidow und S-Bahn-Chef Peter Buchner.

Mit der Ehrung wurde Tschepes Engagement im Fahrgastverband IGEB e.V. gewürdigt. Seit 2004 ist er dessen ehrenamtlicher Vorsitzender. Der Chef der Berliner S-Bahn hob die „extrem enge und konstruktive Zusammenarbeit“ zwischen seinem Unternehmen und dem Fahrgastverband hervor.

Auch der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) bedankte sich bei ihm. Geschäftsführerin Susanne Henckel: „Christfried Tschepe ist ein versierter ÖPNV-Experte – fair, sachlich und immer im Sinne der Fahrgäste unterwegs. Durch sein langjähriges Engagement ist das Bus- und Bahn-System in Berlin und Brandenburg definitiv besser geworden.“