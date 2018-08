Der „Mammut“ hat es bald geschafft

Kerstin Ewald

Bernau/Panketal (MOZ) Am Karower Kreuz in Pankow wird schon seit 2014 und voraussichtlich bis 2023 gebaut. Ein wichtiges Ziel wurde jetzt erreicht: Die Fernbahntrasse für die Strecke Richtung Stralsund ist nun zweispurig befahrbar. Damit kann ab heute auch die S2 nach Bernau wieder fahren.

Ein toller Pressetermin, einer für große Jungs! Die Fotografen freuen sich riesig, sie dürfen ein Wunder der Technik dokumentieren: Der „Schnellumbauzug Mammut“ krallt alte Schwellen aus dem Gleisbett, hebt sie hoch zum Abtransport, schafft über ein zweites Förderband die neuen Schwellen zum Einsatzort und legt sie in den Schotter. Viele Maschinen in einem Zug. Nur zwei von dieser Sorte sind in Deutschland im Einsatz. Der Bruder des „Mammuts“, der der Bahntochter DB Bahnbau gehört, heißt übrigens „Büffel“.

Seinen Namen „Mammut“ verdankt der 450-Tonnen-Umbauzug wohl der Größe dieses kolossalen Geschöpfes, nicht aber dem urzeitlichen Auftreten dieser Art. Denn die Maschine ist durchaus auf dem neusten Stand der Technik: Zusammen mit einem Begleittross von 20 Technikern und Gleisbauern verlegt der satellitengesteuerte Mammut mühelos 2,5 Kilometer Gleise an einem Tag - millimetergenau.

Während die Presseleute am Donnerstag in der prallen Mittagssonne auf diese kleine Fabrik auf Raupenketten warten, erklärt Jens Kulecki, der Projektleiter von DB-Netz, geduldig den Fortgang der Bauarbeiten am Karower Kreuz: „Wir stehen hier auf der S-Bahnbrücke der S8, sie führt über die Fernbahntrasse nach Rostock und wurde komplett erneuert. Neu gebaut wurde, etwas nördlich, auch die Brücke über den Berliner Autobahnring.“

Kulecki zeigt heute nur zwei von insgesamt fünf Eisenbahnüberführungen, die hier am Karower Kreuz in dieser zweiten Bauphase entstanden sind. Dafür weist er nachdrücklich hin auf die neuen Gleistrassen, die den Fernzügen von und nach Stralsund ab jetzt zweispuriges Fahren ermöglichen.

Für die Entlastung der Anwohner vom Schienenverkehrslärm werden im Rahmen des Projekts „Berlin Nordkreuz – Berlin-Karow“ auch Schallschutzmaßnahmen vorgenommen, die ebenfalls bei der Baustellenbesichtigung vorgeführt werden. Dazu zählen Lärmschutzwände entlang der Strecke und auch eine Methode, genannt das „Besonders überwachte Gleis“. Bei diesem Verfahren werden auf den Gleisabschnitten regelmäßig akustische Messfahrten durchgeführt und anschließend die Rollgeräusche zwischen Rad und Schiene durch Nachschleifen reduziert. Dort, wo aktiver Schallschutz nicht ausreicht, sollen Anwohner zusätzlich Schallschutzfenster oder speziell konstruierte Schallschutzlüfter bekommen.

Die neuen Gleise wurden alle mit dem Mammut verlegt, der an diesem Donnerstag hier am Karower Kreuz nur noch 1300 Meter fertig bauen muss. Freitag soll er dann abgezogen werden.

Wenn der Mammut mit rund 100 Kilometern pro Stunde nach Güsen bei Magdeburg rollt, sollen endlich auch die Züge der S2 nach Bernau wieder fahren. Das ist dann nicht nur ein entscheidender Moment für die Bauarbeiter und für den Projektleiter Kulecki hier am Kreuz, sondern sicher auch eine große Erleichterung für viele Pendler aus Bernau, Zepernick und Umgebung.

Projektleiter Jens Kulecki will in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 2.05 Uhr, zusammen mit den zuständigen Ingenieuren zur Bauabnahme im Probezug sitzen. Wenn alles gut geht, rollt morgen früh ab zirka vier Uhr tatsächlich Züge die Stadtbahn 2 wieder über das Karower Kreuz.