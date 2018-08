Talentförderung

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Am Montag geht das neue Schuljahr los. Auch an der Schwedter Musik- und Kunstschule werden Stundenpläne geschmiedet. Fast 1000 Schüler lernen dort. Manche von ihnen sind so gut, dass sie eine zusätzliche Ausbildung erhalten. Das nennt sich Talenteförderung. Sie ist kostenlos, aber nicht einfach so zu haben.

Talenteförderung bietet die Schwedter Musik- und Kunstschule jenen Mädchen und Jungen an, die besonders begabt sind und sich mehr engagieren wollen als andere Musikschüler. Die jungen Talente haben ihr Können im Wettbewerb Jugend musiziert unter Beweis gestellt und viele öffentliche Auftritte absolviert. „Aus der Förderung kann sich eine studienvorbereitende Maßnahme entwickeln“, erläutert Musikschuldirektor Volker Rehberg.

Im neuen Schuljahr befinden sich fast 25 Schüler im Bereich der Talenteförderung beziehungsweise studienvorbereitenden Ausbildung. Die drei Trompetenschüler Maja Müller, Maximilian Schulz und Jonathan Eichhorn gehören dazu. Weil sie ihr Instrument lieben, haben sie auch in den Ferien musiziert. In der ersten Unterrichtsstunde bei Trompetenlehrer Roland Muchow wollen sie sich nicht blamieren.

Volker Rehberg erläutert, worin die Talenteförderung besteht: „Zum Hauptfachunterricht, den die Schüler oder ihre Eltern bezahlen, gibt es für besonders Begabte einen zeitlich erweiterten Unterricht von bis zu 45 Minuten pro Woche. Der ist kostenfrei.“ Allerdings müssen sich die Schüler jedes Jahr neu beweisen. Manche enttäuschen dann auch. Volker Rehberg macht deutlich, dass man die Förderung nicht geschenkt kriegt. Man muss sie sich erarbeiten.

Maja, Jonathan und Maximilian haben das zum Beispiel getan. Sie haben im Juni im Kammermusiksaal der Schule ein Vorspiel absolviert. Zehn Musikpädagogen, darunter ihr Fachlehrer Roland Muchow, haben zugehört und ein Urteil abgegeben. Im Idealfall können Schüler 25 Punkte erreichen. Die drei Trompetenschüler haben dabei sowohl ihre solistische Qualität bewiesen als auch als Trio musiziert.

„Wir Lehrer haben beraten, ob sich die Schüler weiter entwickelt haben und in der Talenteförderung bleiben. Bei diesem Vorspiel war sofort klar, dass die drei Schüler weiter gefördert werden“, erinnert sich Gesangspädagogin Ludmila Rehberg. Sie freut sich immer wieder, wenn Schüler durch zielstrebiges Üben vorangekommen sind: „Maximilian Schulz zum Beispiel erlebe ich manchmal etwas aufgeregt. Jetzt hat er eine sehr souveräne Leistung geboten.“

Jedes Vorspiel im Ringen um Talenteförderung hat Prüfungscharakter und erfordert von den Schülern höchste Konzentration. Dabei soll sich doch auch eine gewisse Leichtigkeit ins Musizieren mischen. Jonathan Eichhorn ist das sehr gut gelungen. Er hatte im Mai am Bundeswettbewerb Jugend musiziert mit hoher Punktzahl teilgenommen. Deshalb hätte er eigentlich am Förder-Vorspiel gar nicht mehr teilnehmen müssen. Aber offenbar siegte seine Freude am Musizieren und so war er mit dabei. – Schick angezogen mit weißem Hemd und Fliege.

„Alle drei Schüler haben sich mit ihrer schicken Kleidung ordnungsgemäß unserer Prüfung gestellt. Denn das Vorspiel hat natürlich Prüfungscharakter und einen gewissen Wert. Das unterstreichen die Schüler durch ihre Kleidung. Wir als Schule legen darauf besonderen Wert“, erläutert Ludmila Rehberg die „Anzugsordnung“.

Musikschüler in der studienvorbereitenden Ausbildung haben noch ein härteres Pensum zu absolvieren. Sie haben pro Woche mindestens 45 Minuten zusätzlichen Unterricht, sie belegen außerdem das Fach Musiklehre und haben mit Berufswunsch Lehrer noch ein bis zwei Nebenfächer. Direktor Volker Rehberg macht klar: „Nur, wer eine Musikschule besucht, kann auch Musik studieren. Das geht mit normaler Gymnasialausbildung nicht.“

Eine Talenteförderung an der Schwedter Musik- und Kunstschule gibt es übrigens auch in den Bereichen Tanz und bildende Kunst.