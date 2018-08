Zweimal gegen Süd-Oberligisten

Kai Beißer

Briesen/Schöneiche (MOZ, Roland Hanke) Es wird ernst: Am Wochenende startet die Fußballsaison auf Landesebene. Pflichtspiel-Auftakt ist traditionsgemäß die 1. Pokal-Runde. Süd-Landesligist Blau-Weiß Briesen hat dabei mit Regionalliga-Absteiger FSV Luckenwalde den dicksten Brocken vor der Brust.

Energie Cottbus gilt erneut als Favorit auf den Pokalsieg. Der Titelverteidiger hat am Mittwoch schon seine erste Hausaufgabe gemacht, sich beim 1:0 bei Fortuna Glienicke aus der Landesklasse Nord zwar schwergetan – allerdings hatte Trainer Clau-Dieter Wolltz auch fast die komplette erste Garnitur zu Hause gelassen.

Neben dem Drittliga-Aufsteiger hoffen natürlich die Regionalligisten auf einen möglichen Pokal-Coup. Wie der FSV Union Fürstenwalde, der zuletzt zweimal in Folge an den Lausitzern gescheitert war. Die Spreestädter spielen am Sonnabend erst um 18 Uhr, und beim Süd-Landesligisten Phönix Wildau geht es vor allem darum, sich ein Erfolgs-erlebnis zu verschaffen. Nach den Niederlagen in den ersten vier Punktspielen hofft Trainer André Meyer, „dass wir den Bock umstoßen, den ersten Pflichtspielsieg der Saison landen und damit den ersten Schritt zu unserem Ziel Pokal-Finale machen.“

Meyer hat die Wildauer am Dienstag beim 6:2 über den Berliner Bezirksligisten SFC Stern 1900 II in Augenschein genommen. „Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen und auch keine Experimente eingehen.“ Fehlen wird Lukas Stagge, der sich am Mittwoch beim internen Trainingsspiel gegen die zweite Mannschaft (3:3 nach zweimal 40 Minuten) eine Sprung-gelenksverletzung zugezogen hat. Auch Andor Bolyki (Hexenschuss seit Sonntag) und der weiter verletzte Alexandros Dingas sind nicht dabei.

Der FV Erkner bekommt es im heimischen Erich-Ring-Stadion mit dem VfB Krieschow aus der Oberliga Süd zu tun. „So eine Wettkampf-Partie gegen einen Oberligisten ist noch mal was anderes als ein Testspiel“, sagt Gastgeber-Trainer Heiko Schickgram. „Wir sind Realisten, wissen, dass wir nur eine kleine Chance haben. Aber wenn sich diese bietet, wollen wir sie auch nutzen.“

Die Erkneraner gehen mit einem 2:0 vom letzten Vorbereitungsspiel am Mittwochabend gegen Landesliga-Aufsteiger Grün-Weiss Ahrensfelde imRücken in die Pokal-Partie. „Vor allem mit der ersten Halbzeitwar ich schon recht zufrieden“, sagte Schickram. Die Tore erzielten die Neuzugänge Paul Röwer (24.) und Christopher Schwarz (34.) jeweils auf Vorarbeit von Robert Szcegula.

Zu einem Ostbrandenburg-Derby kommt es ebenfalls am Sonnabend, 15 Uhr, in der Schön-eicher Autoservice-Müller-Arena, wo Süd-Landesligist Germania den Brandenburgliga-Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf erwartet. Der hatte vor knapp zwei Wochen ein Testspiel auf dem heimischen Waldsportplatz mit 5:1 gewonnen – ähnliches soll diesmal nicht passieren. Allerdings hat das einheimische Trainer-Duo René Kanow/Ronny Huppert Besetzungssorgen. „Wir haben verletzte Spieler und einige, die nicht trainieren konnten. Es könnten bis zu fünf Akteure fehlen. Aber elf Mann bekommen wir auf jeden Fall zusammen“, sagt Kanow. „Klar sind wir der Außenseiter, wollen es aber natürlich besser machen als bei der Schlappe im Vorbereitungsspiel.“ Die Schöneicher hoffen auf viele Zuschauer, werden die Gäste aus Märkisch-Oderland doch sicher reichlich Fans mitbringen.

Den Abschluss der 1. Pokal-Runde bildet die Partie am Sonntag, 14 Uhr, im Briesener Waldstadion. Nach dem kurzfristig anberaumten Test am Dienstag beim SV Woltersdorf (3:4) wollen die Blau-Weißen für eine Überraschung gegen den Süd-Oberligisten sorgen. Der FSV Luckenwalde erinnert auf seiner Vereinsseite an das Spiel von vor sieben Jahren, als die Gäste aus Teltow-Fläming mit 6:2 gewannen. „Wenn Luckenwalde einen mega-schlechten Tag hat und wir einen mega-guten erwischen, dann haben wir eine Chance“, hält Briesens Trainer Ronny Pesch dagegen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, alle sind froh, dass es nach der anstrengenden Vorbereitung jetzt endlich losgeht, und werden sich voll reinhängen.“

Der Spieltermin kommt übrigens dadurch zustande, „dass am Sonnabend Einschulungen sind. So entstand die Idee, auf den Sonntag auszuweichen.“ Was sich ja vielleicht bei der Zuschauerzahl positiv bemerkbar macht.