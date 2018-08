Besetzungsprobleme zum Pflichtspiel-Auftakt

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Wochenende steht für die Fußball-Männerteams das erste Pflichtspiel an. Während alle Teams ab der Landesliga in der 1. Runde um den Landespokal mitspielen, steht für die übrigen Mannschaften die Ausscheidungsrunde um den Kreispokal an.

Für viele Mannschaften ist der Pokalwettbewerb ein Lotteriespiel. Daher scheint er bei vielen in den Planungen keine große Rolle zu spielen. Oft ist so manches Testspiel besser besetzt als der Pflichtspielauftakt.

Von den Reisekosten arg erwischt hat es Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt mit dem Achten der Landesliga Nord, Hansa Wittstock. Wie das Duell zwischen dem Landes- und Brandenburgligisten ausgehen wird, ist kaum absehbar. Laut FCE-Trainer Andreas Schmidt seien die Vorbereitungsspiele des Gastgebers angesichts der Resultate eher unbefriedigend. Dennoch rechnet Schmidt mit einem nicht zu unterschätzenden Gegner. „Wittstock hat als Neuling den achten Rang belegt, das ist beachtlich. Vor dieser Saison hatten sie kaum Abgänge.“ Das trifft auf die Gäste eher nicht zu. Zwar waren die Eisenhüttenstädter Abgänge nicht so gravierend, doch für den Sonnabend stellt sich die Mannschaft quasi von selbst auf. Zahlreiche Spieler fehlen wegen Verletzungen, Arbeit und Einschulung. Darunter viele Stammspieler wie Mariusz Wolbaum, Carsten Hilgers, Lukas Szywala, Johann und Christoph Krüger, Christoph Nickel, Danny Grünberg, Georges Florent Mooh Djike. Besonders bitter ist der Ausfall von Grünberg, der sich nunmehr zum dritten Mal in Folge in der Vorbereitung eine langwierige Knieverletzung zugezogen hat. Da die Reserve und die dritte Mannschaft am Sonnabend ebenfalls im Einsatz sind und die Zweite laut Schmidt das „Prestigeduell“ gegen den VfB Fünfeichen bestreitet, ist am Sonnabend in Wittstock mit einer besseren A-Junioren-Elf zu rechnen. Dennoch hat Schmidt den Pokalwettbewerb nicht abgehakt. „Wir fahren doch nicht die 250 Kilometer hin, um dann zu verlieren. Mit etwas Losglück könnten wir ja sogar einen Drittligisten bekommen.“ Gegen 9.30 Uhr beginnt der FC Eisenhüttenstadt die Reise in kleinen Bussen.

Von einer weiten Fahrt verschont geblieben ist Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt. Im Gegenteil, im heimischen Dynamo-Sportpark steht am Sonnabend ab 15 Uhr das Nachbarschaftsduell gegen Ligakonkurrent BSV Guben Nord an. Doch ähnlich wie beim Nachbarn FC Eisenhüttenstadt hat der FSV Dynamo Besetzungsprobleme, da bei ihm ein Großteil der Spieler ebenfalls in Schichten arbeitet und ebenso für einige die Einschulung ansteht. Tom Nolten, Konstantin Klippenstein, Dietrich Lichtner, Daniel Friedrich, Robert Glaser (alle privat) und Kevin Frühauf (Knieverletzung) stehen nicht zur Verfügung. Diese Spieler standen beim letzten erfolgreichen Pflichtspielsieg (3:0 in Hohenleipisch) auf dem Platz.

„Von daher muss man schon von einer extremen Schwächung unseres Teams sprechen“, so Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. Um diese abzuwenden, habe der Verein vor gut zwei Monaten einen Antrag an den Staffelleiter Pokalspiele gestellt, um die Partie auf einen anderen Tag zu verlegen. „Leider kam seitens des Staffelleiters keine Reaktion, nach der Auslosung hatten wir Guben Nord um eine Terminverschiebung auf Freitagabend gebeten, Guben lehnte wegen Spielermangels ab. Den Fairplay-Gedanken stelle ich in diesem Zusammenhang in Frage.“ Hingegen rechnet Liedtke mit einem stark besetzten Brandenburgliga-Absteiger. „Die Gubener haben im Sommer auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen, neben einigen neuen polnischen Spielern hat man mit Chris Hnyk vom VfB Krieschow einen Oberligaspieler verpflichtet. Das macht sie natürlich nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in der Landesliga zum haushohen Favoriten.“

Dabei habe seine Elf gegen die Gubener einiges gutzumachen. „In der vorigen Saison haben wir uns vor der 1. Pokalrunde gute Chancen gegen sie ausgerechnet und uns dann mit dem 1:5 eine blutige Nase geholt. Von daher ist bei uns Demut angesagt. Wir wissen, dass die Gubener sehr körperbetont und mit schnellem Umkehrspiel agieren, darauf werden wir uns einstellen, leichte Fehler im Spielaufbau sind gegen diesen Gegner tödlich. Das werde ich meinen Spielern einimpfen. Unsere Chance könnte darin bestehen, tief zu stehen, das Spielfeld ganz eng machen und selbst ein schnelles Umkehrspiel in die Spitze zu zelebrieren.“

Landesklasse-Vertreter Müllroser SV trifft zum Kreispokal-Auftakt bereits am Freitag auf den Kreisoberligisten VfB Steinhöfel. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen. Der Gastgeber war wie die Schlaubetaler Neunter in der Vorsaison. Dennoch könnte es eine ausgeglichene Partie werden, da die Müllroser aus ähnlichen Gründen wie die Eisenhüttenstädter kaum Wechselspieler mitbringen. Torjäger Paul Herrmann fehlt einen Tag vor seiner Hochzeit. Für MSV-Trainer Dirk Herrgoß ist diese Partie Premiere als Trainer im Männerbereich. „Ich spiele seit 42 Jahren Fußball, da kenne ich mich schon aus“, ist für den 49-Jährigen dieser Umstand recht unbedeutend. „Wir fahren mit elfeinhalb Spielern hin, da Christopher Fuhrmann gerade aus einer langen Verletzungspause zurück ist. Vielleicht hat Steinhöfel ähnliche Probleme.“