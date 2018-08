Pokalerfolg mit Spaß-Handball

Manfred Teichert

Berlin/Seelow Die Oberliga-Handballer des MTV Altlandsberg sind mit einem Turniersieg beim Ludwigsfelder Stadtwerke-Pokal in die heiße Phase der Saisonvorbereitung gestartet. Es war die 19. Auflage des Turniers, bei dem fünf Vierligisten aufeinandertrafen.

Die MTV-Männer sind inzwischen so etwas wie Stammgäste beim Ludwigsfelder Stadtwerkepokal. Erreichten sie im vergangenen Jahr, trotz durchwachsener Leistungen, einen überaus respektablen dritten Platz, so machten sie es dieses Mal nicht unter dem Turniersieg. „Dabei sah es zu Anfang so gar nicht danach aus“, fasst MTV-Coach Tilo Leibrich den Lauf der Dinge zusammen. „Wir haben in so ziemlich allen Mannschaftsteilen stark verbesserungsfähig angefangen. Vielleicht aber lag es ja auch an unserem ersten Gegner, den gastgebenden Ludwigsfeldern.“

Die Insider zwinkern sich zu: Es ist inzwischen beinahe schon ein Running Gag bei den MTV-Männern. Ganz gleich wo, ganz gleich aus welchem Anlass, ganz gleich in welcher Besetzung, gegen die Jungs des Liga-Rivalen Ludwigsfelder HC gewinnt der MTV einfach nicht. Diese Regel erfuhr auch dieses Mal keine Ausnahme, die Grün-Weißen zogen nach 2 x 20 Minuten mit 14:16 den Kürzeren.

Diese Partie war allerdings nicht stilprägend für den Rest des Turnierverlaufs. Einige ernst gemeinte Worte später präsentierten sich die Altlandsberger deutlich seriöser, zielorientierter und vor allem treffsicherer. Die folgenden Partien in diesem Jeder-gegen-jeden-Turnier gingen jedenfalls allesamt an den MTV: 15:10 gegen den ESV Lok Pirna, 13:12 gegen den späteren Turnierzweiten HC Burgenland, beide aus der Mitteldeutschen Oberliga, und zum guten Schluss 17:13 gegen die SG OSG Berlin. Eine Auszeichnung gab es zusätzlich, denn Florian Riegler wurde als erfolgreichster Torschütze geehrt.

„Ein guter Anfang“, trat der Altlandsberger Übungsleiter in gewohnter Weise auf die Euphoriebremse. Die Hoffnung aber, dass die Fans an dieser in Schlüsselstellen neu formierten Altlandsberger Männermannschaft noch viel Freude haben werden, wollte auch Tilo Leibrich nicht wegwischen.

Dabei blickt er noch einmal auf die abgelaufene Saison in der Oberliga Ostsee-Spree zurück. Seine Männer wurden am Ende Dritte hinter der Übermannschaft der Saison, den Füchsen Berlin II, sowie dem Stralsunder HV. Die Altlandsberger hatten in 26 Liga-Spielen 15-Mal gewonnen. Drei Spiele gingen remis aus und es gab acht Niederlagen.

Derzeit befindet sich die Mannschaft weiter in der Vorbereitung. Die Saison startet am 1. September, für die Altlandsberger beginnt sie mit einem Auswärtsspiel in der Pommern-Halle von Ahlbeck gegen den HSV Usedom.

Das erste Heimspiel bestreitet die Leibrich-Truppe eine Woche später. Mit dem Bad Doberaner SV geht es in der Erlengrund-Halle erneut gegen eine Mannschaft aus dem Norden. Ein Duell, das in der Vergangenheit immer spannend war.