Kaum Überraschendes zu erwarten

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit 28 Pokal-Begegnungen wird am Wochenende in der Uckermark die Fußballsaison 2018/19 eröffnet: zwei im Landeswettbewerb, 26 im Kreismaßstab. „Klein gegen Groß“ lautet das Motto in den meisten Fällen, was immer auch Potenzial für Überraschungen parat hält.

So wie sich im DFB-Pokal am Wochenende Viertligist Drochtersen/Astel auf den großen FC Bayern München freut, stehen auch so manch unterklassigem uckermärkischen Team seltene Fußball-Erlebnisse ins Haus, weil es solche Ansetzungen in den Punkterunden nicht gibt. Da ragen im AOK-Landespokal der Zwei-Klassen-Unterschied beim Duell des Angermünder FC gegen den FC Strausberg und natürlich auch das Derby zwischen dem Schönower SV (Landesklasse) und dem FC Schwedt (Landesliga) heraus. Fans, die beide Partien erleben wollen, müssen sich angesichts der Anpfiffzeiten 15 und 17 Uhr sputen, um nicht allzu viel zu verpassen, aber leider trafen die AFC-Verlegungswünsche beim Kontrahenten aus Märkisch-Oderland nicht auf offene Ohren. Für beide Partien sind mit den Gästen die klaren Favoriten ausgemacht, aber vielleicht tut sich ja hier oder da Überraschendes.

Darauf hoffen natürlich auch etliche Teams in den 26 Begegnungen der 1. Runde des Lübzer-Kreispokals, von denen mit 21 die übergroße Mehrzahl am Sonntag ausgetragen werden. Immerhin gibt es lediglich sieben Spiele, in denen gleichklassige Mannschaften aufeinandertreffen. Aus der Dähn-Liga begegnen sich beispielsweise Borussia Criewen und der FC Schwedt II sowie der KSV Gollmitz und Fortuna Schmölln. Fünf Partien gibt es jeweils zwischen zwei Kreisklasse-Teams.

Erneut sind auch alle uckermärkischen Landesklasse-Mannschaften im kreislichen Pokal-Wettbewerb vertreten. Müssen sie sich am Wochenende – gegen unterklassige Kontrahenten jeweils auswärts – Sorgen machen? Wohl kaum! Die Gramzower treten als einzige gegen einen Kreisoberligisten an (in Lychen), Einheit Grünow reist zu Kreisligist City Schwedt. Und die ganz großen Herausforderungen gibt es für Eintracht Haßleben II gegen die Gartzer sowie für die SG Crussow gegen Templins Victoria-Kicker, wo sogar ein Drei-Klassen-Unterschied zu überbrücken ist – wie also bei Drochtersen gegen München.

Freilose für den Auftakt hatten beide Heinersdorfer Teams, Victoria Templin II und III sowie die Landesklasse-Vertretungen vom SV Pinnow und Pokalverteidiger Schönower SV gezogen. Sie greifen dann in der nächsten Runde ein – die übrigens gleich am Dienstag ab 11.30 Uhr (gern auch mit Publikum, soweit der Platz reicht) in der MOZ-Redaktion Schwedt, Berliner Straße 36, durch Pokal-Staffelleiter Thomas Schwarz ausgelost wird.